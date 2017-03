MARIANA RODRIGUEZ/ La modella venezuelana gareggia a ritmo di musica (Furore, 31 marzo 2017)

Furore

MARIANA RODRIGUEZ, OSPITE NEL PROGRAMMA DI RAI 2 (FURORE, 31 MARZO 2017) - Questa sera, venerdì 31 marzo in prime time su Rai Due andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Furore, uno dei programmi che ha letteralmente cambiato la storia della TV. Negli anni '90, infatti, Furore era uno dei programmi più seguiti dal pubblico. Divertente e coinvolgente, Furore, settimana dopo settimana, riusciva a tenere incollati alla TV i telespettatori. Dopo vent'anni il format è rimasto medesimo e anche il conduttore. Ad accompagnare gli ospiti durante tutto l'arco della serata sarà Alessandro Greco, lo storico conduttore del programma. Insomma, le premesse per un ennesimo successo ci sono tutte. Tra gli ospiti che prenderanno parte alla gara ci sarà anche la bellissima Mariana Rodriguez.

MARIANA RODRIGUEZ, OSPITE NEL PROGRAMMA DI RAI 2: L'ESORDIO DELLA SUA CARRIERA (FURORE, 31 MARZO 2017) - Ma cosa si sa sul suo conto e quali sono le ultime indiscrezioni che la riguardano da vicino. Nata in Venezuela nel '91, Mariana Rodriguez ha deciso di venire in Italia per cercare fortuna a soli 19 anni. Da quel momento in poi, Mariana si è divisa tra Roma e Milano. Grazie alla sua bellezza, infatti, la ragazza è riuscita ad entrare nel mondo della moda. La sua aspirazione, però, era quella di entrare nel mondo della televisione. Per tale ragione, decise di prendere parte al programma Veline senza, però, riuscire a vincere il titolo. Nonostante questa sconfitta, dopo poco fu scritturata in alcuni film di successo per il cinema e da quel momento in poi la sua carriera ha subito un balzo in avanti decisamente non indifferente. La consacrazione di Mariana Rodriguez nel mondo dello spettacolo, poi, è avvenuta con la partecipazione al Grande Fratello VIP prima e all'Isola dei famosi poi. Felicemente fidanzata con Filippo Di Renzo, Marianna non ha mai fatto mistero di non vedere l'ora di sposarsi e di mettere su famiglia. A questo punto, non resta altro che capire come se la caverà Mariana Rodriguez alle prese con le canzoni e la musica. Per scoprirlo, basta aspettare la messa in onda della prima puntata di Furore. L'appuntamento è per questa sera, venerdì 31 marzo rigorosamente in prime time su Rai Due in compagnia di Alessandro Greco, di Mariana Rodriguez e di tutti gli altri concorrenti in gara.

