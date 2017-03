MIRCO BERGAMASCO/ Mette da parte la palla ovale per andare a caccia di note musicali (Furore, 31 marzo 2017)

Furore

MIRCO BERGAMASCO, IL RUGBISTA PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2 (FURORE, 31 MARZO 2017) - Dalla palla ovale alla televisione, dal rugby alla musica. Mirco Bergamasco, campione indiscusso del rugby e della nazionale italiana, torna in televisione per poter partecipare a Furore, gioco musicale a premi condotto da Alessandro Greco. Nella prima puntata ci sarà anche Mariana Rodrigues, imperdibile figura femminile della televisione italiana. Il campionissimo di rugby, ritiratosi dalla nazionale nel 2012, torna in televisione per sfidare la squadra delle donne vip: insieme a Bergamasco ci saranno Max Giusti, Simone Di Matteo, Francesco Arca e Fabio De Vivo. Chi perderà dovrà vedersela con le varie penitenze: sarà una sfida all'ultimo colpo, con la solita ironia che accompagnerà tutta la puntata. Ma occhio ai balli e agli intermezzi: ricordiamo che lo stesso Alessandro Greco ha definito il programma una discoteca, che accompagnò l'adolescenza di moltissimi italiani.

MIRCO BERGAMASCO, IL RUGBISTA PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2: LA SUA DIETA VEGANA (FURORE, 31 MARZO 2017) - Bergamasco è un personaggio molto noto nel mondo dello sport e della televisione italiana. Negli ultimi giorni di marzo il rugbista ha esordito con la maglietta del Saluzzo North West Rooters, squadra che si è accaparrata l'ex azzurro tra le sue fila. L'atleta non è molto avvezzo a stare davanti alle telecamere, infatti la partecipazione a Ballando con le stelle ha aperto un mondo completamente nuovo a Bergamasco, che non rilascia volentieri interviste sulla sua vita privata. Nell'ormai lontano 2015 aveva fatto scalpore la rivelazione della sua adozione di una dieta vegana, che sembra poco adatta agli sportivi di professione. In realtà Bergamasco si era dichiarato 'Un vegano felice', a testimonianza che per quanto duri e imperturbabili possano sembrare i campioni di rugby, in realtà essi sono contro la crudeltà nei confronti degli animali. L'atleta aveva anche specificato che veganismo non è sinonimo di malnutrizione, e aveva dato i suoi consigli.

MIRCO BERGAMASCO, IL RUGBISTA PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2: LA CARRIERA (FURORE, 31 MARZO 2017) - Bergamasco ha una carriera di tutto rispetto nel rugby, essendo anche figlio e fratello d'arte. La sua carriera inizia nel Petrarca rugby di Padova, città dove questo sport è seguitissimo: entrambi i fratelli Bergamasco vengono lanciati dalle maglie nere scudate. Il suo primo Torneo Sei Nazioni è stato nel 2002. Otto anni dopo inizia l'avventura internazionale di Bergamasco, che si sposta in Francia, dove però collezionerà una serie di fratture e infortuni muscolari quasi infinita. Al suo ritorno dalla Francia in Italia decide di tornare ancora in Veneto, per poi andare a giocare nella squadra americana dei Sacramento Express. Bergamasco ha concluso più di 15 mete con la maglietta azzurra.

