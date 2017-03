Morgan furioso/ Amici 2017, lite della squadra Bianca al posto di Uomini e Donne: Shady e Mike in lacrime

Amici 2017 Squadra Bianca

Amici 2017, in onda la lite furiosa di Morgan con i Bianchi al posto di Uomini e Donne: ecco cos'è accaduto - Tutti aspettavano di vedere una nuova puntata di Uomini e Donne, invece su Canale 5 oggi assistiamo ad alcune scene davvero movimentate di Amici 2017. Si è ampliamente parlato in questi giorni delle liti sorte nella squadra Bianca, accennate da alcuni video pubblicati da Witty. Oggi va perciò in onda una puntata speciale del talent che spiega cosa è davvero accaduto nella squadra dei Bianchi. Un Morgan furioso, dopo aver visto i video delle lamentele di Mike Bird e Shady, entra in casetta e dà sfogo alla sua rabbia. "Non avete capito la mia strategia perchè nella squadra dei blu non c'è un elemento qui ci siamo tutti - esordisce il direttore artistico - e questo non è merito vostro, nè di Boosta nè della Celentano ma mio! Io faccio delle magie, strategie, mosse più intelligenti dei miei avversari e voi non siete riconoscenti, che tristezza! Non so se voi riuscite a comprendere quanto è deludente questo vostro comportamento che mi fa passare la voglia di lavorare con voi".

Amici 2017, Morgan furioso con Mike e Shady: i due cantanti in lacrime e alle strette - Ma lo sfogo del direttore artistico dei Bianchi non si ferma qui, anzi, volano parole davvero forti contro Mike Bird: "Poveraccio, sei nessuno, sei una persona che si deve reincarnare 13mila volte per capire qualcosa. Voi non capite, io vi proteggo!". Ma la delusione si trasferisce poi su Shady, che palesa le stesse perplessità di Mike; anche qui Morgan la accusa con fermezza, tanto da lasciarla in lacrime. Alla fine annuncia di "mollarla" e di lasciarla a Boosta. Dopo un'iniziale riappacificazione, sia Mike che Lo Strego mostrano ancora malumori e Bird annuncia a Boosta di non voler cantare alcuna delle canzoni che gli sono state assegnate da Morgan "pena qualsiasi cosa, io non sono felice, sono quasi invidioso delle cose che fanno gli altri, come Shady e questa cosa mi fa capire che non è il posto giusto in cui sto" annuncia il cantante della squadra Bianca, che si lascia poi andare alle lacrime.

