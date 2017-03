Oroscopo / Paolo Fox, previsioni di oggi 31 marzo 2017 su LatteMiele: tutti i segni

Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 31 MARZO 2017, A LATTEMIELE: TOP - Su LatteMiele va in onda come ogni giorno la rubrica Latte e Stelle nella quale Paolo Fox fa l'oroscopo per la giornata di oggi venerdì 31 marzo 2017. Andiamo a vedere i segni che si possono considerare top. I Gemelli vivono un momento molto positivo visto che quanto accade viene sempre affrontato con intelligenza e senza grande affanno. C'è la volontà di riuscire a trovare una soluzione, ma per farlo serve grande concentrazione e la voglia di essere sempre attenti anche alle piccole cose. Nel lavoro però non tutto sembra essere chiaro, bisogna quindi cercare delle risposte. La Vergine ha davvero grandissima energia e riesce a trovare le risposte che aspettava da tempo. Ci si sente forti nel lavoro dove niente sembra difficile da superare. L'obiettivo è quella di essere sempre sul pezzo, senza lasciare nulla al caso. La Bilancia ritrova l'energia anche se rimangono delle opposizioni planetarie non favorevoli.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 31 MARZO 2017, A LATTEMIELE: FLOP - E' interessante andare ad analizzare i segni zodiacali flop per la giornata di oggi, venerdì 31 marzo 2017, nell'oroscopo di Paolo Fox su LatteMiele durante la consueta rubrica Latte e Stelle. Il Cancro invece ha qualche difficoltà nel riuscire a trovare le coordinate. Vive un momento burrascoso e con delle risposte difficili da trovare in un mare di dubbi e di situazioni complicate. Sente grande fatica il Leone che non sarà comunque infruttuosa perchè potrebbero arrivare anche delle risposte interessanti. Nonostante questo c'è il rischio che mettendosi in gioco si possa perdere anche qualche soluzione. Chi rimane fermo perde sicuramente delle opportunità. La voglia però di strafare spesso porta ad esagerare e sbagliare alcune scelte. Bisogna evitare l'enfasi che spesso porta ad essere frettolosi. Il rischio quindi è di essere troppo precipitosi e quindi di portare a dei ripensamenti.

OROSCOPO DI PAOLO FOX 2017: PREVISIONI DEL GIORNO, OGGI 31 MARZO 2017, A LATTEMIELE: LA SITUAZIONE GENERALE - Paolo Fox ha fatto il suo oroscopo per la giornata di oggi, venerdì 31 marzo 2017, sulle frequenze di LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Ariete vive una buona fase di evoluzione e per i nati sotto questo segno c'è una confortevole aria di cambiamento. Bisogna sistemare alcune situazioni che dall'esterno preoccupano e non poco. Purtroppo si dovranno spendere molti soldi per sistemare una situazione che ha portato dei problemi di non poco conto. Periodo molto burrascoso per il Cancro che non riesce a trovare equilibrio. Il rischio è che per il nervosismo si dica qualcosa di troppo e ci si lasci sfuggire qualcosa che era meglio tenersi dentro. Invece è in un momento molto positivo il segno dei Gemelli. I problemi infatti non sono mai sembrati così facili da risolvere e c'è la forza per superare tutto. L'unica cosa però è che serve sempre impegno e concentrazione nell'affrontare le cose.

© Riproduzione Riservata.