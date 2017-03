PACIFIC RIM/ Su Italia 1 il film con Charlie Hunnam (oggi, 31 marzo 2017)

film prima serata

PACIFIC RIM, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 31 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Pacific rim, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 31 marzo 2017 alle ore 21.10, una serata all'insegna del cinema di fantascienza con uno dei film di maggior successo dell'estate 2013, una pellicola diretta da Guillermo del Toro e nella quale il regista messicano porta in scena i cosiddetti "Kaiju", i mastodontici mostri protagonisti, in Giappone, di svariate serie animate manga. Il film è uscito nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nell'estate del 2013 e si è caratterizzato per essere uno dei principali blockbuster della stagione e adesso, per la prima volta, viene riproposto in tv anche da una emittente in chiaro. Scritto a quattro mani assieme allo sceneggiatore Travis Beacham, il film ha segnato l'ennesima incursione nel cinema fantastico di Guillermo del Toro. A cavallo tra il genere avventuroso e le caratteristiche dei fumetti manga dai quali trae ispirazione, "Pacific Rim" deve il suo successo anche al cast assemblato dal regista messicano, accanto al protagonista Charlie Hunnam (nei panni del pilota di robot Raleigh Becket) figurano due attori del calibro di Idris Elba (Stacker Pentecost) e Ron Perlman (Hannibal Chau), oltre a Rinko Kikuchi (Mako Mori) e Charlie Day (Newton Geizler). Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

PACIFIC RIM, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 31 MARZO 2017: LA TRAMA - Le vicende di "Pacific Rim" prendono il via proprio nel 2013, quando una breccia si apre nei fondali dell'Oceano Pacifico, ben presto le principali forze mondiali scoprono che si tratta di un portale tra dimensioni che consente il passaggio dei "Kaiju", dei colossali mostri che una razza aliena ha inviato sulla Terra per fiaccare le resistenze degli umani e favorire la successiva invasione. Dopo questo antefatto, l'azione si sposta nel 2025, quando impazza la guerra tra gli alieni e i terrestri (che, nel frattempo, si sono dotati di "Jaeger", dei robot antropomorfi guidati da due piloti), i governi mondiali, delusi dal fatto che i robot non sono riusciti a sconfiggere la minaccia dei "Kaiju", hanno dato il via alla costruzione di un gigantesco muro. Tuttavia, i piloti dei quattro "Jaeger" rimasti intatti (tra cui Raleigh Becket, il quale ha perso suo fratello in battaglia cinque anni prima) si riuniscono per difendere la costa di Hong Kong in attesa che il muro sia completato, assieme a lui c'è il suo capitano, Stacker Pentecost, oltre alla nuova partner, Mako Mori. Grazie a una intuizione dello scienziato Newton Geiszler e all'avido trafficante di resti organici di alieni, Hannibal Chau, le forze di resistenza scoprono un modo per connettersi alle menti dei "Kaiju" e carpirne i segreti. Una volta scoperto come funziona il meccanismo di apertura del portale, gli ultimi due "Jaeger" superstiti decidono di sferrare un attacco suicida con un'arma atomica per cercare di porre fine alla guerra.

