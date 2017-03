PAMELA PRATI/ Dal Grande Fratello Vip alla sfida musicale (Furore, 31 marzo 2017)

Furore

PAMELA PRATI, OSPITE NEL PROGRAMMA DI RAI 2 (FURORE, 31 MARZO 2017) - Furore, lo storico programma di Alessandro Greco, basato sul format francese Le Fureur, torna sugli schermi televisivi questa sera, venerdì 31 marzo 2017. Fu trasmesso da Rai 2 dal 16 maggio 1997 al 10 agosto 2001. Il quiz-varietà tornò poi per un breve periodo, dal 23 maggio al 25 luglio del 2003. Quattordici anni dopo ritorna, sempre su Rai 2, il 31 marzo alle ore 21:20, con il nome di Furore 20 years, facendo riferimento agli anni trascorsi dalla prima edizione, quella del 1997. Il conduttore tarantino sarà affiancato dai presentatori e comici napoletani Gigi e Ross (all'anagrafe rispettivamente Luigi Esposito e Rosario Morra), ex-conduttori della trasmissione di cabaret Made in Sud. Il programma, condotto da Greco dal 1997 al 2001 e da Daniele Bossari e Ciccio Valenti nel 2003, consiste in una gara tra personaggi della tv e dello spettacolo, divisi in due squadre, una di uomini e l'altra di donne, che si sfidano in diversi giochi a quiz che hanno come tema le canzoni, dove i concorrenti cercano di dimostrare la propria conoscenza sull'argomento, dando vita a una vivace e divertente sfida. Nella prima puntata tra i personaggi in gara vedremo Pamela Prati, nella squadra delle ragazze insieme a Licia Colò e altri personaggi. Tra i concorrenti maschili vi saranno Max Giusti e il rugbista Mirco Bergamasco. Pamela Prati è reduce dal Grande Fratello Vip, dove è stata protagonista di aspri litigi con gli altri concorrenti della casa e col conduttore Alfonso Signorini.

PAMELA PRATI, OSPITE NEL PROGRAMMA DI RAI 2: LE POLEMICHE AL GRANDE FRATELLO VIP (FURORE, 31 MARZO 2017) - Pamela Prati, oggi quasi sessantenne, ha fatto tanto parlare di sé per i numerosi insulti nei confronti degli altri concorrenti e degli operatori del reality, contribuendo in modo decisivo ad alimentare il clima di squallore che si è potuto percepire nella famosa casa, nonostante l'ultima edizione sia stata dedicata ai personaggi famosi. Hanno fatto molto discutere i comportamenti irosi e sfrontati della soubrette, come quello in cui gettò il microfono a terra al momento della sua uscita dalla casa, rivolgendosi agli operatori e ai fotografi dicendo: "Non potete farmi foto. Non potete riprendermi. Stronzi! Chiamatemi un taxi. Portatemi le valigie." La Prati ha poi affermato che l'esperienza nella casa è stata per lei piuttosto traumatica, soprattutto perché sofferente di claustrofobia, che l'ha resa nervosa e terribilmente insofferente alla regole del Grande Fratello. Regole che ha continuamente violato, procurandole l'espulsione, dopo quella di Clemente Russo, lasciando, però, strascichi della sua condotta poco edificante anche quando ormai era uscita dal reality.

PAMELA PRATI, LA SHOWGIRL PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2: CENNI BIOGRAFICI (FURORE, 31 MARZO 2017) - Pamela Prati nasce il 26 novembre 1958 a Ozieri, in provincia di Sassari. I primi anni di infanzia furono vissuti in un collegio di suore, crebbe, infatti, insieme ai numerosi fratelli, solo con la madre. Iniziò negli anni settanta la carriera di modella, posando soprattutto per diverse riviste, e negli anni '80 recitò in alcuni film del genere commedia sexy, fino ad essere scoperta da Pier Francesco Pingitore nel 1988, che la inserì nella compagnia del Bagaglino, fino a ricoprire il ruolo di soubrette nei famosi spettacoli televisivi satirici della stessa compagnia sotto la guida di Pippo Franco negli anni '90. Durante gli stessi anni partecipa alla conduzione di diverse trasmissioni serali, come La sai l'ultima, e dagli inizi degli anni 2000 ha partecipato a programmi televisivi di diverso tipo, tra cui alcuni reality show.

