QUARTO GRADO/ Anticipazioni e casi puntata 31 marzo: Emanuele Morganti, Antonella Lettieri, Yara Gambirasio

Quarto Grado

QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI E CASI PUNTATA 31 MARZO 2017: EMANUELE MORGANTI, ANTONELLA LETTIERI E YARA GAMBIRASIO - Il venerdì di Rete 4 è dedicato come sempre agli aggiornamenti sui principali casi di cronaca nera che ci dà Quarto Grado. Nell’appuntamento di oggi, venerdì 31 marzo 2017, con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi ed Elena Tambini, seguiremo gli sviluppi del caso di Alatri, dove il ventenne Emaniele Morganti è morto dopo esser stato massacrato di botte al termine di una serata in discoteca. Due fratellastri di 20 e 27 anni sono stati fermati nel paese laziale per il suo omicidio. Il procuratore capo di Frosinone si trova ora a gestire le conseguenze di una storia “di una gravità spaventosa” che ha sconvolto la comunità e garantisce che l’indagine è solo all’inizio. Si parlerà anche delle ultime novità sul femminicidio di di Antonella Lettieri a Cirò Marina in provincia di Crotone. In Calabria continuano gli accertamenti che hanno portato all’arresto di Salvatore Fuscaldo, vicino di casa di Antonella: l’obiettivo è ora verificare se l’uomo abbia avuto o meno dei complici. Il programma a cura di Siria Magri si occuperà anche delle vicende di Yara Gambirasio e Chiara Poggi. La corte corte di assise d'appello di Brescia ha fissato per il 30 giugno prossimo l’avvio del processo di secondo grado che vede imputato Massimo Bossetti, condannato in primo grado all’ergastolo per l’omicidio della 13enne di Brembate. Per quanto riguarda invece il caso Poggi, il gip di Pavia ha archiviato l’inchiesta su Andrea Sempio, coinvolto nel giallo.

