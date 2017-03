SIMONE DI MATTEO/ Da Pechino Express alla musica. Come se la caverà? (Furore, 31 marzo 2017)

Furore

SIMONE DI MATTEO, LO SCRITTORE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2 (FURORE, 31 MARZO 2017) - Su Rai Due torna il programma che ha fatto storia negli anni '90. Ovviamente, stiamo parando di Furore, il format che negli anni '90 ha tenuto incollati al teleschermo moltissimi telespettatori tra musica e divertimento. Rispetto a vent'anni fa, il format è rimasto pressoché il medesimo. E per quanto riguarda il presentatore? Anche in questo caso. Rai Due ha deciso di rimanere fedele alla tradizione. A condurre il programma, infatti, sarà ancora una volta il bravissimo Alessandro Greco. Insomma, Furore ha tutte le carte in regola per diventare un ennesimo successo televisivo. Tra i vari concorrenti della prima puntata di Furore c'è anche Simone Di Matteo. Sul suo conto sono davvero moltissime le indiscrezioni. Ma chi è Simone Di Matteo e perché è diventato così famoso?

SIMONE DI MATTEO, LO SCRITTORE PARTECIPA AL PROGRAMMA DI RAI 2: COME SE LA CAVERA? (FURORE, 31 MARZO 2017) - Scrittore di libri di successo, Simone è stato conosciuto dal grande pubblico oltre che per le sue fatiche letterarie anche per la sua partecipazione a Pechino Express, uno dei reality game più seguiti degli ultimi tempi. Simone, poi, è anche il migliore amico della biondissima Tina Cipollari, l'ospite fissa di Uomini e Donne, il fortunato programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Intellettuale ma non troppo, Simone Di Matteo ha avuto modo di conoscere Tina Cipollari a Cinecittà e, dopo aver scoperto di avere moltissime cose in comune, i due hanno dato forma ad un'amicizia solida e duratura. a Pechino Express i due hanno partecipato insieme, affrontando moltissime difficoltà e gioendo dei traguardi raggiunti. A questo punto, non resta altro da fare che capire se tra le varie passioni di Simone Di Matteo c'è anche quella per la musica. In occasione della sua partecipazione a Furore, infatti, dovrà dare prova di conoscere la musica e le canzoni del momento e del passato. Senza alcun dubbio, comunque, farà di tutto pur di consentire alla propria squadra di accaparrarsi la vittoria. La serata si preannuncia al cardiopalma e c'è da scommettere che ci sarà da divertirsi. L'appuntamento è per questa sera, venerdì 31 marzo in prime time su Rai Due in compagnia di Alessandro Greco, Simone Di Matteo e di tutti gli altri VIP in gara.

