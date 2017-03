SLEEPY HOLLOW 4 / Anticipazioni puntata 31 marzo 2017: il ritorno dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse!

Sleepy Hollow 4, in prima Tv assoluta su Fox

SLEEPY HOLLOW 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 31 MARZO 2017, EPISODIO 9 "LA SCELTA DI MOLLY" - Dreyfus invita in un rifugio privato Helen, il CEO della sua vecchia società, ma la donna viene rapita da Jobe. Ichabod invece organizza una festa, ma Alex si trova molto a disagio a causa della presenza della nuova fidanzata di Jake. Diana intanto chiede al suo superiore di poter avere un mandato per indagare su Dreyfus, ma riceve un rifiuto. Per distrarre la squadra, Jobe evoca un Demone che attacca le sue vittime alla gola prima di lasciarle morire di fame, fra cui anche il capo di Diana. Ichabod e Jenny scoprono in seguito che gli episodi sono collegati ad una scatola di puzzle cinese, in grado di evocare quel particolare tipo di Demone. Trovato l'oggetto nel seminterrato, Jenny inverte il rituale, ma la scatola viene distrutta durante lo scontro con la creatura, che riesce quindi a fuggire. Diana si incolpa per il fallimento, ma Ichabod trova un documento lasciato da Donner Party, uno dei sopravvissuti, e scopre che hanno usato l'oro per sconfiggere il Demone. Nel frattempo, Jobe sfrutta una bilancia rubata dall'Eisenhower Building per fare un rituale in grado di resuscitare i Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, sfruttando MacDonald e Helen come condotti.

SLEEPY HOLLOW 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Questa sera, venerdì 31 marzo 2017, la Fox trasmetterà nella sua seconda serata un nuovo episodio di Sleepy Hollow 4, in prima Tv assoluta. Sarà il nono, dal titolo "La scelta di Molly". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Jobe (Kamar de los Reyes) e Dreyfus (Jeremy Davies) proseguono con il loro piano diabolico, mentre Diana (Janina Gavankar) si sente ancora in colpa per quanto accaduto in precedenza con il padre di Molly (Oona Yaffe). Intanto, Jake (Jerry MacKinnon) conosce Missy (Michele Plaia) in un locale, ma subito dopo un ragazzo con cui ha preso appuntamento Alex (Rachel Melvin) crolla al pavimento. Alex infatti ha scoperto che un ragazzo che ha frequentato in precedenza è stato colpito da uno strano virus, ma una volta in ospedale scoprono che l'ospedale è pieno di casi simili. Jake è convinto che si tratti di sovrannaturale, ma la compagna gli crede solo quando il paziente, dopo essere stato posseduto, muore a causa di un'autocombustione, provocando anche il decesso del medico che lo sta visitando. Poche ore dopo, la squadra riceve diversi casi di questo tipo, ma Ichabod (Tom Mison) ricorda di aver già sentito parlare di episodi simili nell'antichità. Paul Jennings infatti, un giovane servitore e schiavo alla Casa Bianca, scrisse qualcosa a riguardo nelle sue memorie. Nel passato, infatti, il giovane servitore aveva classificato la malattia come febbre incendiaria, a causa della presenza di simboli sui corpi degli ammalati, che li condannavano infinee a morte certa. Intanto, Jenny (Lyndie Greenwood) continua ad addestrare Molly come Testimone, mentre Alex fa l'errore di guardare un video visionato dalla vittima prima del contagio. I simboli compaiono quindi sul suo corpo ed anche se Ichabod cerca di impedire l'uso dei dispositivi elettronici da parte dei cittadini, non ci riesce. Jake va nel pallone quando Alex rischia per bruciare di fronte ai suoi occhi, ma scopre grazie alle carte che Jennings in realtà era un agente segreto che operava nella stessa cripta in cui si trovano. Grazie allo scritto, Ichabod scopre che il mostro che stanno cercando è un jiyi, una specie di genio malvagio che infetta chiunque legga un suo particolare scritto. Nel passato, Jennings riuscì tuttavia a fermare l'epidemia grazie al sacrificio dello zio Sam, conosciuto anche come Samuel Wilson (Rick Espaillat). L'unico modo per catturare il Demone è quindi che Alex si sacrifichi per permettere al resto della squadra di individuare lo jiyi, ma Jake si rifiuta. Ichabod decide quindi di sacrificarsi in quanto Testimone, ma Jake gli rivela di aver già guardato il video alcuni minuti prima. La possibilità, infatti, che Alex possa non sopravvivere lo fa impazzire. Qualche istante dopo il Demone chiama a sé Jake, ma Ichabod e Jenny riescono a distruggere la creatura.

