SORELLE/ Fiction Rai 1, anticipazioni quinta puntata 6 aprile 2017: scoperta la relazione tra Chiara e Roberto

Sorelle, la fiction di Rai 1

SORELLE FICTION RAI 1, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 6 APRILE 2017 Siamo arrivati alla quinta puntata della fiction Sorelle e la situazione a Matera comincia a farsi complicata. Ci sono infatti sempre meno certezze, a partire da quella sulla morte di Elena. Avrà davvero ragione Nicola nel sostenere che non sia morta? La cosa confermerebbe anche le parole di Antonia e del resto anche Chiara, di sera, tornando a casa, era convinta di aver visto per strada la sorella. Nel caso ci sarebbe da capire come mai la donna si sta nascondendo facendo credere a tutti di essere morta. Diversamente sarebbe interessante capire che è la donna che somiglia molto a Elena e che sta traendo in inganno più di una persona. A parte questo, le anticipazioni delle quinta puntata della fiction dicono che il test del DNA su Giulio confermeranno i sospetti di Chiara: Roberto non è suo padre. Scatterà quindi la ricerca del vero padre del bambino, che potrebbe essere collegato alla (presunta?) morte di Elena. Si riuscirà a scoprire l’identità di quest’uomo? Intanto la Silani si riavvicinerà sempre più al cognato, tanto da passare una notte con lui. Tuttavia qualcuno verrà a sapere della relazione tra i due, creando alla donna non pochi problemi. Tornando a quanto detto all’inizio, probabilmente la verità non la si scoprirà giovedì prossimo, ma, com’è logico che sia, solamente nella puntata finale della fiction.

© Riproduzione Riservata.