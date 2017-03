STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Pacific Rim, Quarto Grado (venerdì, 31 marzo 2017)

Stasera in tv Mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 31 MARZO 2017 - Tanta carne a cuocere sui canali in chiaro Mediaset in vista della serata di venerdì 31 marzo. Una serata ricca e variegata, come testimonia un palinsesto fatto di serie tv, film e programmi d'approfondimento. Guardando agli ascolti, ad imporsi dovrebbero essere la celeberrima serie "L'onore e il rispetto" e l'azione di "Pacific Rim".

Iniziamo il nostro viaggio tra i canali Mediaset con "L'onore e il rispetto", serie con Gabriel Garko che caratterizzerà la prima serata di Canale 5. In questo episodio della serie conclusiva, il protagonista Tonio ha perso la memoria ma riesce in ogni caso a sfuggire alla polizia. L'uomo si rifugerà in un casale, dove aiuterà una madre e un figlio a salvare propria proprietà. Nel frattempo, De Nicola e il procuratore Trapanese portano avanti i loro traffici di droga. A seguire, intorno alle 23.30, ecco l'approfondimento giornalistico di Nicola Porro, alla guida di un programma storico come "Matrix". Spazio, ancora una volta, ai temi scottanti di politica, cronaca e attualità. Azione e suspense su Italia 1: si inizia alle 21.10 con "Pacific Rim", film di fantascienza diretto dal grande Guillermo Del Toro. Uscita nelle sale nel 2013, l'opera racconta la lotta tra gli uomini e i kaiju, spaventosi giganti alieni che vogliono l'estinzione della razza umana. Per contrastare le forze aliene verrano usati dei robot di grandi dimensioni controllati da due piloti. Al termine, sempre su Italia 1, ancora tanta azione e adrenalina con "Final Destination 3": tra visioni premonitrici, un terribile incidente su delle montagne russe e le indagini di Wendy e Kevin per evitare che la morte torni per saldare un conto che si preannuncia salato. Programmazione nel segno dell'approfondimento giornalistico su Rete 4: alle 21.15 in onda "Quarto Grado", programma che – sotto la conduzione di Gianluigi Nuzzi – investiga i casi di cronaca che stanno facendo discutere l'opinione pubblica. Al termine, intorno alle 00.30, torna l'appuntamento con "Donnavventura": ancora una volta giovani ragazze vanno in giro per il mondo per mostrare i luoghi migliori per le vacanze.

Commedia imperdibile su La 5: in programma "Il Diario di Bridget Jones", celebre film del 2001 con Renée Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant. Al centro della scena Bridget, 32enne single che si ritroverà a dovere scegliere tra due uomini. Su Mediaset Extra in programma la replica de "Lo scherzo perfetto", programma presentato da Teo Mammucari e che vede in competizione gli autori di scherzi divertenti e a volte anche crudeli. Film d'azione, invece, su Iris: alle 21.00 spazio per John Wick, opera del 2014 con Keanu Reeves. L'attore noto per 'Matrix' è qui nei panni di un ex killer che - per vendicare la morte della moglie - si ritrova a combattere la malavita organizzata e un boss che, una volta, era il suo principale datore di lavoro. Ancora un film su Italia 2, che propone "Awake - Anestesia cosciente": protagonisti Jessica Alba e Hayden Christensen, quest'ultimo nei panni di Clay Beresford, sottoposto ad un trapianto di cuore ma poi incapace di muoversi dopo l'operazione. Chiudiamo con Top Crime, che manda in onda due episodi di "The Mysteries of Laura" (protagonista la detective di New York, Laura Diamond); mentre su Boing classica programmazione della sera con 'Yo Soy Franky', telenovela colombiana adatta ai più piccoli, e con 'Clarence', spassosissima serie animata amata dai bambini.

PROGRAMMAZIONE MEDIASET DI STASERA -

CANALE 5

21:15 L'ONORE E IL RISPETTO, serie tv

23:30 MATRIX, approfondimento

ITALIA 1

21:10 PACIFIC RIM, film

23:50 FINAL DESTINATION 3, film

RETE 4

21:15 QUARTO GRADO, approfondimento

00:30 DONNAVVENTURA, viaggi

LA 5

21:10 IL DIARIO DI BRIDGET JONES, film

MEDIASET EXTRA

21:15 LO SCHERZO PERFETTO, intrattenimento

IRIS

21:00 JOHN WICK, film

ITALIA 2

21:10 AWAKE - ANESTESIA COSCIENTE, film

TOP CRIME

21:10 THE MYSTERIES OF LAURA (2 episodi), serie tv

BOING

21:20 YOY SOY FRANKY, telenovela per bambini

22:10 CLARENCE, cartone animato

© Riproduzione Riservata.