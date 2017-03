STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Furore, Gomorra II (venerdì, 31 marzo 2017)

Stasera in tv Rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 31 MARZO 2017 - Il palinsesto Rai per la prima serata del 31 marzo prevede una ricca scelta di trasmissioni e programmi variegati ed interessanti. C'è grandissima attesa per il ritorno in chiaro della serie tv Gomorra. Le prime due puntate della seconda stagione saranno trasmesse su Rai Tre a partire dalle 21,15.

Rai Uno propone alle 21.15, il film drammatico La corrispondenza, diretto da Giuseppe Tornatore ed interpretato da Olga Kurylenko, Jeremy Irons e Shauna Macdonald. Amy Ryan è una studentessa di astrofisica e stuntwoman legata sentimentalmente con il professor Phoerum, che vive ad Edimburgo. La ragazza scoprirà per caso che in realtà l'uomo è morto a casa di una brutta malattia e che prima di andarsene ha predisposto una fitta rete di collaboratori in grado di mantenere in piedi la corrispondenza con la ragazza anche dopo la sua morte. A seguire andrà in onda l'approfondimento giornalistico di Tv7. Su Rai Due torna, a distanza di circa vent'anni la trasmissione Furore, condotta da Gigi e Ross ed Alessandro Greco. Il format della trasmissione prevede che due squadre formate da personaggi famosi si sfidino a suon di quiz musicali. In seconda serata spazio a Tg2 punto di vista. Rai Tre, dalle 21.15 proporrà l'attesissimo ritorno in Rai della fortunatissima serie tv sky Gomorra 2. Verranno trasmessi i primi due episodi che vedranno Genny e Ciro messi a dura prova dagli eventi sconvolgenti che hanno concluso la prima stagione della Serie. A seguire andrà in onda una nuova puntata di Tv talk remix.

Su Rai 4 verranno trasmesso tre nuovi episodi della sesta stagione di Criminal Minds mentre Rai 5 propone il film biografico dal titolo Vincent Van Gogh-un nuovo modi di vedere. Un viaggio profondo e spettacolare nella vita e nelle opere dell'artista. Su Rai Movie verrà trasmesso il film romantico Histerya con Hugh Dancy, Maggie Gyllenhaal e Felicity Jones. Nella Londra del 1880 il medico Mortimer Granville offre la sua professionalità in vari ospedali della capitale ma puntualmente perde ogni impiego in quanto i suoi metodi sono giudicati troppo audaci e rivoluzionari. Infine su Rai Premium andrà in onda la replica dei nuovi episodi della serie tv Sorelle trasmessi giovedì 30 marzo in prima tv su Rai Uno.

PROGRAMMAZIONE RAI DI STASERA -

Rai Uno

ore 21.15 La corrispondenza, film

pre 23.40 Tv 7, approfondimento giornalistico

Rai Due

ore 21.20 Furore, programma musicale d'intrattienimento

Ore 23.40 Tg2 punto di vista, approfondimento giornalistico

Rai Tre

ore 21.15 Gomorra II-la serie, serie tv drammatica

Ore 23.15 Tv talk remix, rubrica di spettacolo



Rai 4

ore 21.10 Criminal Minds VI- Episodi 2-3-4, serie tv poliziesca



Rai 5

ore 21.15 Vincent Van Gogh-un nuovo modo di vedere, film biografico



Rai Movie

ore 21.10 Histerya, film romantico

Rai Premium

ore 21.10, Sorelle, serie tv drammatica

