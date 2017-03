STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Scream Queens e The Blacklist (venerdì, 31 marzo 2017)

Sky

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 31 MARZO 2017 - Nella prima serata di venerdì 31 marzo le reti Sky propongono una serie di programmi di intrattenimento molto vari con il talent show "Italia’s got talent", serie poliziesche e televisive ed il reality "Quattro matrimoni Italia". Nella programmazione cinematografica, accanto al film thriller in programma su Sky Cinema Uno, "Paradise Beach - Dentro l'incubo", torna sul piccolo schermo anche il film di Tornatore, "La grande bellezza", ed il film commedia "Calendar Girls" che potrebbe avere la palma del programma più visto in questa serata.

Su Fox, canale 112 alle 21.00 la fiction "Scream Queens", una serie ambientata in un college statunitense, quello di Wallace, ed imperniata sulle vicende di una studentessa, Grace Gardner, che frequenta la stessa confraternita nella quale era stata anche la madre. Nel cast Jamie Lee Curtis, Lea Michele, Nick Jonas e Chad Michael Murray. Su Fox Crime, "canale 116", alle 21.05, continua la serie thriller "The Blacklist – Redemption", giunta al quarto episodio della prima stagione. La serie segue le vicende di Tom Keen e degli altri criminali che appartengono alla "Blacklist" di Reddington, che si uniscono insieme per aiutare le autorità governative a catturare alcuni terroristi in libertà. Su Sky Atlantic, "canale 110", alle 21.15, l’episodio finale della seconda stagione di "Fortitude", la serie ambientata in una cittadina al limite del circolo polare artico. Tra i componenti del cast della serie Dennis Quaid, Ken Scott, Robert Sheehan e Michelle Farley. Su Fox Life, "canale 114", con inizio alle 21.00, il 1° episodio della 4° stagione del reality show "Quattro matrimoni Italia", nel quale tornano a confrontarsi quattro spose in cerca della vittoria e del premio del viaggio di nozze offerto dal programma. Ognuna delle spose sarà ospite agli altri 3 matrimoni e poi ci saranno le votazioni che riguarderanno abiti, location, pranzo, addobbo, e tutti gli aspetti del matrimonio, per stabilire chi sarà la vincitrice. Su Sky Uno, "canale 108", alle 21.15, continuano le audizioni dello show "Italia’s got talent", programma condotto da Lodovica Comello e nel quale la giuria chiamata a giudicare le vare performances artistiche è composta da Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Frank Matano e Nina Zilli. Un programma che vede le esibizioni di possibili artisti dai più variegati "talenti", dagli illusionisti ai cantanti, dagli acrobati agli imitatori.

Su Sky Cinema 1, "canale 301", alle 21.15, il film thriller "Paradise Beach - Dentro l'incubo", film mozzafiato che farà vivere il terrore di una giovane surfista che si trova in vacanza in un’isola messicana. La giovane ha dovuto trovare riparo su uno scoglio e non può tornare sull’isola per la presenza nelle acque circostanti, di un feroce squalo. Nel cast Brett Cullen, Oscar Jaenada e Blake Lively, per la regia di Jaume Collet-Serra. Su Sky Cinema Hits, "canale 304", alle 21.15, in occasione delle premiazioni del "David di Donatello", va in onda la versione integrale del film drammatico di Paolo Sorrentino, "La grande bellezza" che tre anni fa risultò vincitore del Premio Oscar 2014 nella categoria "miglior film straniero". Il film è un viaggio, da parte di uno scrittore, nella vita attuale della borghesia romana e nelle sue Tra gli interpreti, oltre a Toni Servillo nelle vesti dello scrittore, Pamela Villoresi, Carlo Buccirosso, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli e Franco Graziosi. Su Sky Cinema Family, "canale 306", va in onda alle 21.00 il film drammatico "Phoebe in Wonderland", in cui una bambina, Phoebe, vuole essere tra le protagoniste dell’allestimento scolastico del romanzo "Alice nel paese delle meraviglie", ma deve fare i conti con Miss Dodger, l’insegnante di recitazione della sua scuola, molto inflessibile ed alla quale non va a genio il carattere "ribelle" di Phoebe. Diretto da Daniel Barnz ed interpretato da Elle Fanning, Patricia Clarkson, Peter Gerety, Bill Pullman, e Mahrud Jaffrey. Sky Cinema Passion, "canale 308", presenta alle 21.00 il film commedia "Calendar Girls", diretto da Nigel Cole e interpretato da Geraldine James, Julie Walters, Annette Crosbie, Helen Mirren e John Alderton. Una istituzione femminile inglese, il "The Women’s Institute", è impegnata nel difendere la tradizione e per sovvenzionare le proprie iniziative benefiche, pubblica ogni anno un calendario con fotografie di fiori e paesaggi, ma quando devono raccogliere fondi per il locale ospedale il solito calendario non basta e la soluzione più facile è quella di pubblicare un calendario con le loro foto "nude". Su Sky Cinema Max, "canale 312", alle 21.00, un film di azione intitolato "Ant-Man", con Michael Douglas, Paul Rudd, Judy Greer, Bobby Cannavale, Jordi Mollà, Wood Harris e Martin Donovan. Il primo film dedicato ad uno degli "eroi" dei fumetti "Marvel, con protagonista uno scassinatore che per salvare il mondo diventa "Ant – ma", indossando una tuta speciale.

