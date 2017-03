STEFANO DE MARTINO/ News: video, il ballerino si cimenta nella pole dance (oggi, 31 marzo 2017)

Stefano De Martino

STEFANO DE MARTINO, NEWS: VIDEO, IL BALLERINO SI CIMENTA NELLA POLE DANCE - Le grandi abilità nel ballo di Stefano De Martino sono ben note alle sue fans, che da anni ammirano il ballerino per la sua capacità di regalare un grande spettacolo ogni volta che danza. Quello che forse le sue ammiratrici non sanno è che Stefano può applicare queste doti anche in tipi danza che di solito non vengono associati al genere maschili. Qualche giorno fa lo abbiamo visto alle prese con dei salti mortali dal tappeto elastico e nelle ultime ore il ballerino ha postato un video in cui lo si vede impiegare la sua agilità nella pole dance. Quella che una volta era chiamata lap dance e che veniva praticata solo negli stip-club, oggi è diventata una vera e propria moda e nemmeno i maschi si tirano indietro. Stefano l’avrà sicuramente sperimentata per lavoro e probabilmente vedremo presto ad Amici una coreografia a riguardo. Nel breve video in cui De Martino augura “buona giornata” ai suoi followers, lo vediamo mentre si appende al palo tirando su tutto il corpo solo con la forza delle poderose braccia: clicca qui per vedere il video che ha conquistato oltre 14mila like in una manciata d’ore.

