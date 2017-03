Sofia Viscardi/ La blogger Denise D'Angelilli sbotta: "Il libro 'Succede' l'ho scritto io!"

Sofia Viscardi (Facebook)

Sofia Viscardi, scoppia la polemica sul libro "Succede"! La blogger Denise D'Angelilli sbotta: "L'ho scritto io!" - È polemica per Sofia Viscardi. La nota youtuber da 600 mila iscritti si è trovata al centro di una questione molto delicata a causa di alcuni tweet scritti dalla blogger romana Denise D’Angelilli. Tutto nasce quando quest'ultima lancia la notizia bomba: "La storia è questa: "Succede" di Sofia Viscardi. Pensate che lo abbia scritto lei? No. Sapete chi lo ha scritto? IO. L'HO SCRITTO IO" e ancora "Questa notizia compare da qualche parte? No. Ancora una volta sono stata trattata come una chewingum su un marciapiede. Eh no". Stando alle dichiarazioni di Denise, sarebbe quindi lei la vera autrice del libro di Sofia Viscardi, una ghostwriter insomma, ma non avrebbe ricevuto alcuna riconoscenza da Sofia e dalla casa editrice. Lo sfogo di Denise continua con vari tweet: "L'ho scritto TUTTO io. Tutto. Ci ho passato le notti, i weekend, i giorni di festa. Tutti i giorni. Manco un riconoscimento" e ancora "È inutile che difendete i vostri idoli a caso. La verità è questa, e non avrei scatenato tutto 'sto macello per una bugia. Svegliatevi". Le accuse sono chiare e portano la Viscardi a rispondere in prima persona.

Sofia Viscardi, scoppia la polemica sul libro "Succede": la Youtuber risponde alle accuse - Sofia Viscardi risponde con la stessa moneta, ed ecco il primo di una lunga serie di tweet di risposta a Denise "Che pena le persone come te. di solito non rispondo, ma cosa non fa la gente per la visibilità....". La nota Youtuber parla infatti solo di una "pazza con le sue cose", un mero tentativo di recevere attenzioni "dopo aver perso il lavoro per il suo vizio di rubare". "Non aggiungo una parola di più su questa storia inutile, solo: che SCHIFO. trova un altro modo per avere attenzioni" sbotta la Viscardi, cercando di minimizzare la questione che invece si diffonde sul web a macchia d'olio con l’hashtag #webonesto e scatena le reazioni più disparate. C'è chi si schiera dalla parte di Denise che "non avrebbe motivo di mentire su una cosa del genere" e chi invece protegge la propria beniamina. La D’Angelilli pubblica poi alcuni screen di messaggi privati inviati proprio da Sofia che le chiede di cancellare i tweet per evitare di finire nei guai con il suo pubblico, ma la questione non si risolve, almeno per ora.

