THE BRIDGE 3 - LA SERIE ORIGINALE / Anticipazioni puntata 31 marzo 2017: tutta la verità (finale di stagione)

The Bridge 3 - la serie originale, in prima Tv assoluta su Sky Atlantic

THE BRIDGE 3 - LA SERIE ORIGINALE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di Sky Atlantic di oggi, venerdì 31 marzo 2017, andrà in onda il 10° ed ultimo episodio di The Bridge 3 - La serie originale, in prima Tv assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Saga (Sofia Helin) decide di riprendere le indagini, nonostante la sospensione. Jeanette (Sarah-Sofie Boussnina) è stata ritrovata ancora viva, ma del bambino nessuna traccia. Freddie (Nicolas Bro) viene attirato in seguito in una discarica, in cui trova un passeggino da cui proviene il pianto del figlio. Poco dopo, la carrozzina prende fuoco e Freddie si precipita per salvare il neonato, ma le fiamme sono alte. Henrik (Thure Lindhardt) e Saga cercano di fermare l'uomo, scoprendo che in realtà si tratta di un inganno. Il sospetto degli agenti è che ci sia un movente passionale negli omicidi e che l'assassino sia una persona con cui uno dei bersagli ha avuto una relazione in passato. Quella sera, Freddie ha modo di parlare con Jeanette, che si sente in colpa per tutto quello che sta succedendo, visto che se non fosse scappata non sarebbe accaduto nulla. Alla Polizia riferisce tuttavia di non riconoscere Claes (Reuben Sallmander) e di non averlo mai visto prima. Intanto, Henrik rivela a Saga che le figlie si trovano a casa sua, forse perché l'ex moglie ha sentito di quanto è successo ed ha voluto rimediare ad un vecchio senso di colpa. Al mattino successivo, Henrik viene informato dell'arresto di Claes, che accusano di aver rapito il bambino, ma ha diversi alibi che lo scagionano. Sospettano inoltre che Annika (Louise Peterhoff) possa essere l'assassina che cercano e la figlia di Freddie. Grazie ad una delle guardie del corpo di Freddie, la squadra scopre in seguito che Morten (Asbjørn Krogh Nissen) si è presentato alla villa, affermando di doversi incontrare lì con il padre. Lascia inoltre intuire di non essere da solo. Saga ipotizza che Morten sia nato grazie all'inseminazione artificiale, ma la clinica non può rispondere alle sue domande prima di avere un mandato. Decide quindi di controllare nuovamente il posto in cui è stata ritrovata Jeanette. All'interno trovano Annika legata ed imbavagliata, priva di conoscenza. Freddie invece riceve un altro messaggio del killer, che gli annuncia di volergli dare l'ultima possibilità. La squadra viene avvisata invece che il killer si trova all'aeroporto e che ha appena preso l'elicottero, diretto verso una zona industriale. Mentre Saga si precipita sul posto guidata da John (Rafael Pettersson), Henrik ritorna nella clinia per le inseminazioni artificiali e scopre grazie al database che in precedenza una donazione di Freddie è andata a buon fine. La madre è Ana Maria Larson, la madre di Emil (Adam Pålsson). Quest'ultimo, infatti, si presenta in quel momento a Freddie puntando la pistola alla testa del neonato.

THE BRIDGE 3 - LA SERIE ORIGINALE, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 31 MARZO 2017, EPISODIO 10 - Nell'ultimo episodio di The Bridge 3, Freddie si troverà ancora faccia a faccia con il suo nemico. Nessuno avrebbe potuto sospettare la verità su Emil, ma il problema maggiore è che ora il ragazzo tiene in ostaggio il figlio neonato di Freddie. All'epoca, Holst aveva 20 anni quando Anna Maria Larsson decise di sfruttare il suo sperma per rimanere incinta. Un dato di cui Morten, evidentemente, ne era a conosenza. Intanto, Saga ed Henrik verranno messi sulle tracce di Emil da un altro quadro, che riuscirà a portarli fino ad Emil. Troveranno inoltre Freddie impiccato sull'isola Saltholm, che si trova a metà via fra Malmo e Copenaghen. Il fienile mostrato nel dipinto, infatti, si trova a pochi km di distanza da dove si trovano i duee detective. Emil spiegherà anche in seguito perché abbia compiuto tutti quegli omicidi, giustificandosi con le stesse parole usate da Morten in precedenza. A caso concluso, vedremo inoltre Saga in vesti inedite, mentre piange sulla spalla di Henrik.

