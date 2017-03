THE DETOUR/ Anticipazioni puntata 31 marzo 2017: Nate braccato dagli uomini di Gene

The Detour, in prima Tv assoluta su Joi

THE DETOUR, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, venerdì 31 marzo 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio di The Detour, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Il ristorante". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Nate (Jason Jones) viene ancora interrogato dalla Polizia, a causa del furto del prodotto dalla sua azienda. In passato, Nate informa il capo Gene (Phil Reeves) che si dovrà allontanare per il pranzo, ma in realtà incontra un giornalista nel parcheggio. Billy (Taylor Kowalski) contesta il fatto che gli voglia consegnare dei documenti stampati, dato che è solito ribloggare quello che scrivono gli altri. A causa di una donna che pretende il parcheggio, Nate non ha il tempo di spiegare il ragazzo quali documenti gli stia consegnando. Giorni dopo, i Parker raggiungono un meccanico per fargli aggiustare l'auto, ma lo trovano a dormire sul sedile posteriore. Visto che Davey (Judge Reinhold) è ubriaco, i Parker hanno modo di parlare ai figli di un argomento spinoso: l'alcool. Nate infatti crede che le persne bevano anche per divertirsi e socializzare, mentre Robin (Natalie Zea) cerca di spaventare i ragazzi per evitare che siano incuriositi dai drink. Davey rivela in seguito di aver dovuto installare un etilometro portatile perché associato al telaio della sua auto risulta una segnalazione per guida in stato di ebrezza. Delilah (Ashley Gerasimovich) ipotizza che i genitori possano essere alcolizzati, ma Robin nega. Attiva poi l'aria condizionata, da cui fuoriesce della terra che finisce sugli occhi di Nate. Per aiutare il padre, Jared (Liam Carroll) gli passa una bottiglia pensando che vi sia dentro l'acqua, non sapendo che contiene vodka. L'etilometro inizia poi ad emettere un suono per un test casuale, che Nate ovviamente non supera. Subito dopo vengono raggiunti dalla Polizia, che trasporta i Parker in una struttura di contenimento. Jared e Delilah rimangono con il poliziotto locale, ma non riescono ad ottenere che i genitori vengano rilasciati. Nella struttura i Parker invecce incontrano un anziano piuttosto invadente e Robin decide di rivelare al marito che la segnalazione sull'ubriachezza molesta riguarda in realtà lei. Confessa infattti di essere stata fermata mentre si trovava con l'amica Vanessa fuori città e non pensava che potesse essere un problema. Le due donne, infatti, si trovavano all'interno di un parcheggio con la radio accesa e vengono fermate dalla Polizia. Visto che il motore è avviato, infatti, le viene fatta una multa. Dopo aver ritrovato i figli, Robin decide di confessare tutto ai figli, soprattutto perché i due ragazzini accusano Nate di tutto. Una volta ripresa l'auto, Nate scopre che ciò che ha sottratto in azienda è misteriosamente scomparso. Tornano quindi all'autofficina, ma Davey scambia il liquido delle buste per un'altra sostanza e la getta nel lavandino. Anche se Nate cerca di avvisarlo, il vetro insonorizzato non fa sentire a Davey ciò che sta dicendo.

THE DETOUR, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 31 MARZO 2017, EPISODIO 4 "IL RISTORANTE" - Nel quarto appuntamento con The Detour, i Parker si rimetteranno finalmente su strada. Ripresa l'auto, la famiglia ignora che Gene ha già scoperto il misfatto di Nate e che ha ordinato la sua cattura. I Parker invece saranno costretti a fermarsi, loro malgrado, in un ristorante, nonostante all'apparenza non sembri molto sensibile dal punto di vista culturale. Il luogo è inoltre anche sede di un teatro itinerante, i Conquistadores. Come finirà questa nuova avventura di Robin e Nate? Quello che è certo è che il patriarca dei Parker si ritroverà ancora una volta a gestire diverse peripezie, mentre affronta argomenti scottanti per la crescita dei figli. Con quale nuova domanda lo metteranno in imbarazzo Delilah e Jared?

© Riproduzione Riservata.