THE MIDDLE 8/ Anticipazioni puntata 31 marzo 2017: Sue vuole lasciare Jeremy?

The Middle 8, in prima Tv assoluta su Joi

THE MIDDLE 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, venerdì 31 marzo 2017, Joi trasmetterà un nuovo episodio di The Middle 8, in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo "Una tosta!". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: è tempo di Halloween, una delle feste preferite degli Heck. Frankie (Patricia Heaton) tuttavia nota che Axl (Charlie McDermott) ha un comportamento scorretto nei confronti della famiglia, mentre con April (Greer Grammer) è sempre molto carico. Mike (Neil Flynn) crede invece che il figlio sia sotto pressione proprio a causa della fidanzata, visto che trascorrono insieme tutto il tempo e non può sfogare i suoi sentimenti più negativi. Intanto, Sue (Eden Sher) cerca di convincere Brick (Atticus Shaffer) a restituirle la sua camera, rivelandogli che il triptofano presente all'interno potrebbe fargli del male, ma il fratello non cade nel tranello. Più tardi, grazie ad una vecchia notizia sulla famiglia reale, i ragazzi ipotizzano con quale genitore andrebbero a vivere in caso di divorzio. Tutti e tre optano per Mike, deludendo del tutto Frankie, che cerca di nascondere i propri sentimenti. Al mattino successivo, Sue decide che ne ha abbastanza di dormire nella stanza di Axl, ma scopre che Brick ha messo anche un chiavistello alla porta. Il fratello, tuttavia, afferma di essersi affezionato a Santiago, ovvero il nome che ha dato alla camera. Nel frattempo, Frankie riprende l'argomento divorzio di Mike e lo accusa di non essere intervenuto in suo favore. Non ne ha parlato prima, inoltre, per non far vedere ad April che si è sentita ferita e arrabbiata, anche se è convinta che tutti i figli non vogliano realmente abbandonarla. Sue invece sottolinea che a volte la madre si rivela irritabile, mentre Mike è tranquillo. Axl invece pensa che anche il suo applauso sia irritante, ma Frankie crede che i figli non conoscano abbastanza il padre. Visto che i figli non demordono, decide di far vedere loro che cosa vuol dire vivere senza di lei, ma l'arrivo di April le fa fare subito retromarcia. Frankie però non demorde e decide di adottare una tecnica migliore, ovvero punirli mascherando il tutto dietro una finta facciata di gentilezza. Quella sera, Brick sta per uscire a fare dolcetto o scherzetto con la fidanzata, ma all'ultimo momento decide di non uscire per non lasciare incustodito Santiago. Sue invece riesce a raggirarlo ed entrare nuovamente nella camera, ma Brick sfonda la parete ed entra di nuovo. Quando Mike scopre che cosa sta succedendo va su tutte le furie e stabilisce che ognuno dovrà ritornare nelle camere d'origine. Visto che il padre non li ascolta, sia Brick che Sue cercano l'aiuto di Frankie, che si può finalmente godere la sua vendetta fredda. La situazione inizia a peggiorare con l'arrivo di April, ma questa volta Frankie decide di non continuare a fingere e sceglie di andarsene. Vagando per le strade del quartiere, Frankie riflette sui suoi possibili errori con i figli e viene raggiunta da April, che le fa notare come le cose stiano in realtà in modo diverso. A quel punto, Frankie decide di fare ritorno a casa.

THE MIDDLE 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 31 MARZO 2017, EPISODIO 3 "UNA TOSTA!" - Nel quarto episodio di The Middle 8, Sue realizzerà finalmente che ne ha abbastanza del suo fidanzato Jeremy e che è arrivato il momento di lasciarlo. Non sa però come fare e chiede aiuto al fratello maggiore, che in questo campo è di certo più ferrato di lei. Ovviamente si rivelerà un disastro, soprattutto perché le soluzioni date da Axl sono difficilmente realizzabili. Intanto, Brick fa del suo meglio per affrontare la vita del Liceo ed entrare in sintonia con i nuovi compagni ddi scuola, ma viene ostacolato da un evento imprevisto. Il suo migliore amico Troy, infatti, viene notato dalla squadra di calcio del Liceo e viene ingaggiato. Frankie invece finisce per provare molto imbarazzo quando scopre di aver acquistato per sbaglio degli indumenti intimi piuttosto piccanti.

