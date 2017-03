THE WOMEN/ Su La7 il film diretto da Diane English (oggi, 31 marzo 2017)

film prima serata

THE WOMEN, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 31 MARZO 2017: IL CAST - The women, il film in onda su La7 oggi, venerdì 31 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia realizzata negli Stati Uniti nel 2008 e affidata alla regia di Diane English mentre nel cast sono presenti diverse attrici di grande spessore come Meg Ryan, Annette Bening, Eva Mendes, Deabra Messsing, Bette Mider e Carrie Fisher. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

THE WOMEN, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 31 MARZO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista una ricca donna di nome Mary Haines (Meg Ryan) che fa finta di lavorare nell’azienda di famiglia che si occupa di moda. Mary infatti trascorre il suo tempo con le amiche prima nei vari saloni di bellezza e poi nelle feste più mondane del momento in cui non perde occasione per spettegolare su chiunque e su qualunque cosa. Mary però è anche moglie, ed ha un matrimonio molto solido che dura orami da molti anni. Proprio questa profonda lealtà tra lei e suo marito nonché la durata di una relazione perfetta sono spesso motivo di invidia da parte di tutte le sue amiche. Il suo mondo dorato e perfetto però all’improvviso subisce una brusca fermata quando casualmente Mary viene a conoscenza del fatto che il marito si intrattiene in una relazione extraconiugale con una donna molto più giovane di lui che lavora come commessa all’interno di una profumeria. La vita le crolla addosso, Mary da sempre abituata al chiacchiericcio e al pettegolezzo finisce per rimanere lei stessa vittima del pettegolezzo. Anche la sua vita professionale subisce una caduta in quanto viene licenziata perché non attenta sul posto del lavoro, per lei è un momento davvero difficile in cui oltre al profondo dolore di un matrimonio fallito, deve fare i conti con gli scontri della figlia adolescente nonché tutte le delusioni che le riservano le sue amiche a causa del loro comportamento opportunista. Mary però comprende che non deve lasciarsi sopraffare dalle emozioni e dal dolore, deve cercare quindi di trovare dentro di se la forza per andare avanti e superare il difficile momento che le è capitato. È arrivato finalmente il momento di capire cosa vuole dalla sua vita.

© Riproduzione Riservata.