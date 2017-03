TINA CIPOLLARI/ L’opinionista sbarca su Rai 2 per una sfida suon di musica (Furore, 31 marzo 2017)

Furore

Tina Cipollari sbarca in Rai, ormai è una stagione d'oro per la protagonista di Uomini e Donne, le sue partecipazioni televisive non si contano più. Questa sera, venerdì 31 marzo 2017, sarà ospite del programma condotto da Alessandro Greco, Furore. È un game show ben conosciuto da RaiDue, infatti il programma - che veniva appellato come la discoteca degli italiani - fu chiuso vent'anni fa. Prodotto da Endemol Shine Italy, il programma alla sua prima puntata venerdì, prevede due squadre di ragazzi e ragazze vip che si sfideranno gli uni contro gli altri. Tina Cipollari farà parte del team ragazze, insieme a Pamela Prati, Mariana Rodriguez, Licia Colò e Francesca Piccinini. L'irriverente e sfrontata protagonista dei programmi de filippiani, la vamp d'Italia approda di nuovo in Rai - dopo Pechino Express - ora a Furore.

La Cipollari proprio recentemente aveva partecipato ad un altro programma Rai: Pechino Express, appunto, insieme al suo amico e biografo Simone Di Matteo. Il pubblico Rai si era diviso fra chi aveva amato la sua partecipazione e twittava tutte le battute della Cipollari, e chi invece aveva odiato questa incursione in casa Rai del trash televisivo. Uno scontro fra puristi e antipuristi che non è nuovo nella tv generalista, basti pensare alla discussa partecipazione in veste di conduttrice di Maria De Filippi a Sanremo. Ma se la Maria nazionale riesce ad abbracciare un pubblico più eterogeneo, Tina Cipollari, fa discutere maggiormente, e soprattutto divide.

Scoperta da Maria De Filippi quando ancora non aveva trent'anni, Tina Cipollari giunse alla trasmissione di Uomini e Donne in veste di corteggiatrice, senza capire esattamente il meccanismo televisivo. Era una semplice impiegata che si era incuriosita nel vedere il programma alla tv. La De Filippi, che ha sempre avuto buon occhio nel cogliere i personaggi, l'ha poi fatta ritornare anche quando non venne scelta. Tina Cipollari si divertiva, si travestiva, istrionica ed esuberante dava sfogo alla sua creatività nei pomeriggi di Canale Cinque. Sposatasi con un corteggiatore di un'altra tronista, mise su famiglia e si allontanò per sei anni dalla tv. Fin quando non ritornò qualche anno fa e da allora la Cipollari ha espanso il suo raggio d'azione. Ormai è una presenza fissa in molti nuovi programmi della De Filippi, si pensi a Selfie o alle Olimpiadi della tv.

La Cipollari fa divertire le persone per i suoi eccessi, il suo entusiasmarsi o arrabbiarsi tanto, le sue urla esagerate, i suoi travestimenti parossistici: è un personaggio moderno che ha radici nel teatro popolare, quello di strada, nel quale si interpretavano dei personaggi esagerati, ma che un po' riprendevano pregi e difetti delle persone. Lei è così, forse consapevolmente o forse no. Della sua vita privata però parla poco, come è stato possibile evincersi durante l'intervista rilasciata a Verissimo. Lì Tina Cipollari ha rivelato qualche dettaglio sulla sua vita, il suo rapporto con il padre ormai morto, quello con i figli che non capiscono esattamente che lavoro faccia fra urla e insulti. Tina Cipollari è un personaggio che divide e diverte: chissà cosa farà in un contesto nuovo come Furore. Sicuramente non passerà inosservata.

