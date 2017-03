UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Vittorio è in pericolo? Luca sulle sue tracce (Oggi, 31 marzo 2017)

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 31 MARZO: LUCA E' PERICOLOSO? - Rai 3 trasmetterà oggi l'ultima puntata settimanale di Un posto al sole nella quale Luca dimostrerà di essere ancora molto pericoloso. Nonostante sia diventato un eroe agli occhi di tutti, il poliziotto non avrà nessuna intenzione di lasciar perdere Vittorio, tenendo sotto controllo i suoi movimenti e preparandosi a minacciarlo ancora una volta. Per questo, dopo avere chiesto ai colleghi di scoprire dove si è rifugiato il giovane, Luca sarà impaziente di uscire dall'ospedale per mettere ancora una volta le cose in chiaro. Il giovane Del Bue farà bene a restare in guardia? Nel frattempo, Guido e Assunta saranno ancora in pena per le sorti del figlio, mentre Rossella deciderà che è giunto il momento di contattarlo per convincerlo a cambiare idea. Lo farà tornare in sè? I problemi per Ornella in ospedale non mancheranno: dopo avere subito il rimprovero dei colleghi, la dottoressa Bruni subirà anche un richiamo disciplinare da parte del Primario. Allo studio legale di Enriquez arriverà il giorno dell'addio: Niko dovrà lasciare la sua scrivania, anche se ciò non significherà porre fine alla diatriba tra Beatrice e Susanna. Al contrario, la situazione tra le due belle avvocatesse sarà ancora molto tesa! Dovremo aspettarci nuove conseguenze?

