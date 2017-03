UNA VITA/ Anticipazioni puntata 3 aprile: Mauro è ancora vivo, la scoperta di Celia!

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 3 APRILE: CELIA SCOPRE CHE MAURO E' VIVO! - La verità viene sempre a galla nelle trame di Una vita e anche le sorti di Mauro, che tutti avevano creduto morto, non resteranno celate a lungo. Lo saprà bene Celia che sorprenderà Teresa e Mauro insieme restando sconvolta per questa visione: ma allora l'ispettore è sopravvissuto? La sua bara era vuota? L'ormai ex signora Alvarez Hermoso non ci metterà molto a pensare che Felipe sia coivolto in quanto accaduto e che sia stato a conoscenza delle sorti di San Emeterio fin dal primo momento. Per questo lo affronterà chiedendogli spiegazioni: le otterrà da lui? Le indagini di Mauro relative al suo rapimento e tentato omicidio entreranno nel vivo: Elena, la complice di Cayetana che aveva cercato di sedurre l'ispettore drogandolo, verrà arrestata: la notizia verrà riportata alla dark lady da Ursula e la preoccupazione a quel punto sarà inevitabile. Tutti i nodi verranno al pettine?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 3 APRILE: CAYETANA GELOSA DI FERNANDO? - Nelle puntate di Una vita della scorsa settimana, Teresa ha scoperto che Mauro non è morto investito dal treno, come ipotizzato in un primo momento. La maestra, di fronte alla migliore notizia possibile, ha trascorso con lui dei nuovi momenti romantici, salvo poi rendersi conto di non avere fatto la scelta giusta. Come potrà dimenticare di essere sposata con Fernando? Per questo, nella puntata del prossimo lunedì la vedremo nuovamente molto confusa, non sapendo scegliere tra l'amore per Mauro e l'impegno preso con il marito. Ne conseguirà un comportamento sorprendente con Fernando, con il quale apparirà molto vicina, come mai era accaduto in passato. Il fatto, non piacerà a Cayetana, che fino ad allora aveva creduto che non avrebbe potuto esserci futuro tra l'amica e il benefattore della scuola. Riuscirà a nascondere la gelosia nei confronti di colui che oramai è diventato il suo amante a tutti gli effetti? Durante l'assenza di Teresa, infatti, Cayetana e Fernando hanno vissuto i loro primi momenti di passione insieme.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 3 APRILE: ELVIRA FERMA SIMON? - Cosa ne sarà di Elvira e Simon nella puntata spagnola di Una vita del prossimo lunedì? La figlia di Arturo ha infatti deciso di accettare la proposta di matrimonio di Demir, anche se lo ha fatto solo per far ingelosire Simon. La situazione però potrebbe sfuggirle di mano, poiché il maggiordomo del quale da tempo è innamorata, deciderà di lasciare la casa nella quale presta servizio e più in generale il palazzo di Acacias 38. A nulla sono serviti, infatti, i tentativi di Lolita di indurlo a riflettere né tanto meno i consigli di Maria Luisa all'amica, di tornare indietro sui suoi passi. Proprio quando, però, non sembreranno esserci più speranze per il recupero di questa bella storia d'amore, accadrà l'impensabile, facendo capire ad entrambi di dover lottare per questo amore: a quel punto, però, sarà troppo tardi? Arturo obbligherà la figlia a sposare Demir anche contro la sua volontà?

© Riproduzione Riservata.