UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Felix parteciperà alle nozze di Trini e Ramon

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 31 MARZO: NUOVO INVITO PER RAMON - La programmazione settimanale di Una vita subirà un'importante modifica a partire da domani: la telenovela spagnola, infatti, tornerà in onda anche il sabato pomeriggio, approfittando dell'inizio del serale di Amici. Tale notizia è risultata particolarmente gradita dai telespettatori del programma che già oggi potranno seguire i preparativi per le nozze di Ramon e Trini. Ramon incontrerà per caso un suo vecchio amico, chiedendo anche a lui di presenziare alle cerimonia: si tratterà niente meno che di Felix de la Vega, di cui tanto abbiamo sentito parlare negli ultimi giorni e che potrebbe avere un ruolo di primo piano nel giorno più importante della vita dei coniugi Palacios. Nel frattempo, Cayetana avrà il sospetto che tra il politico e Mauro ci siano dei rapporti di amicizia: vedrà infatti il suo acerrimo nemico parlare in strada con l'importante personalità che le ha vietato di creare una scuola in ricordo di Carlota. Si tratterà soltanto di un semplice caso?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE E NEWS: SHEYLA FARINA DI NUOVO IN TV, FOTO - Sono trascorsi oramai diversi mesi dalla morte di Manuela nelle trame di Una vita, ma cosa ne è stato dell'attrice Sheyla Farina, amatissimo volto della protagonista femminile della telenovela? I suoi sostenitori iberici potranno continuare a vederla in televisione, poiché dal giorno del suo addio, Sheyla ha conosciuto soltanto brevissimi periodi di vacanza. Per lei era arrivata subito l'esperienza con la fiction Augasquentes, che l'aveva riportata sul piccolo schermo solo pochi mesi dopo la sua uscita di scena da Acacias 38. Ma ieri sera la Farina ha esordito con un nuovo film per la televisione, frutto dell'importante collaborazione tra la Tv Galicia e un canale portoghese. Si tratta di una nuova serie in costume intitolata Vidago Palace, che potrebbe riconfermare il successo avuto in precedenza proprio con Una vita. Clicca qui per vedere la foto pubblicata nel profilo Instagram di Sheyla per la presentazione di Vidago Palace, in compagnia dei nuovi compagni di avventura.

