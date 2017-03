UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Desireè Popper e Rosa Perrotta: rivalità per Mattia (Trono Classico)

Rosa Perrotta

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: DESIREE’ POPPER E ROSA PERROTTA ANCORA RIVALI PER MATTIA MARCIANO – Si accende la rivalità tra Desireè Popper e Rosa Perrotta. Le due troniste sono sempre più sul piede di guerra. Tutta colpa di Mattia Marciano, il corteggiatore che sta mettendo le due troniste di Uomini e Donne l’una contro l’altra. Mattia, dopo essere uscito sia con la tronista brasiliana che con quella salernitana, non fidandosi totalmente di Rosa a causa della sua pregressa conoscenza con Alex Adinolfi, ha deciso di corteggiare Desireè Popper. La scelta di Mattia ha scatenato l’entusiasmo di Desireè che ha portato a casa la vittoria. Tuttavia, nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, Mattia ha improvvisamente riaperto le porte a Rosa Perrotta. Il corteggiatore non nasconde di provare un certo interesse per la salernitana a cui sarebbe pronto a concedere una nuova possibilità. Da parte sua, la Perrotta, pur avendo un certo feeling con Alex, non nasconde di voler conoscere seriamente Mattia che l’ha colpita sin dal primo incontro. Mattia Marciano è così diventato l’oggetto che le due tronise si stanno contendendo. Un motivo in più per le due troniste per attaccarsi e dare vita ad accese discussioni. L’improvviso cambiamento di Mattia, inoltre, se da una parte ha fatto piacere a Rosa che sperava in un suo dietrofront, dall’altro ha inferto un duro colpo alla Popper che sperava di poterlo avere tutto per sé. Mattia Marciano, dunque, continuerà a dividersi tra Rosa e Desiereè? Le due troniste sperano di no!

