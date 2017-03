UOMINI E DONNE/ Gemma Galgani sempre protagonista: dalle critiche agli ascolti record (Trono Over)

Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI STAR DEL PROGRAMMA – Nonostante le critiche che continua a ricevere, Gemma Galgani continua ad essere la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. Le puntate dedicate alle dame e ai cavalieri dividono sempre di più il pubblico che, sui social, durante la messa in onda della puntata, punta sempre il dito con Gemma, rea di tirare troppo la corda. La Galgani, infatti, dopo aver chiuso la conoscenza con Michele D’Ambra, è tornata alla carica con Marco Firpo a cui ha dimostrato il suo interesse con baci passionali in puntate. L’atteggiamento della dama storica del trono over continua ad infastidire i telespettatori che, da più parti, hanno chiesto alla redazione di mandare a casa i protagonisti storici della trasmissione e soprattutto quelli che non cercano realmente l’amore. Sul web, tuttavia, come si legge sul portale Anticipazioni.tv, si è anche diffusa la voce secondo cui il trono over avrebbe chiuso i battenti. Un’indiscrezione prontamente smentita dalla redazione che ha scritto sui social: “Ancora grandissimi ascolti per “Uomini e Donne”, il talk dei sentimenti di Maria De Filippi giunto alla sua ventunesima edizione che ieri, con la puntata dedicata al trono over, ha ottenuto il record stagionale di ascolti in share con il 27.25% pari a 3 milioni e 269 mila telespettatori“. Nonostante le critiche, dunque, le puntate del trono over dedicate alle disavventura amorose di Gemma Galgani continuano ad essere seguitissime.

