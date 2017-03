Uomini e donne/ Oggi, 31 marzo 2017, non va in onda. Ecco perchè

uomini e donne

UOMINI E DONNE, OGGI, 31 MARZO 2017, NON VA IN ONDA. ECCO PERCHE' - Sorpresa oggi per il pubblico di Canale 5 e di Uomini e donne che aspettava con ansia una nuova puntata del trono over e, invece, hanno trovato Morgan e le sue sfuriate. A quanto pare il palinsesto è cambiato al volo e al posto del programma di Maria De Filippi dedicato all'amore, è andato in onda uno speciale su Amici 2017 che chiarisce le cose e le polemiche di questa settimana. Le assegnazioni di Morgan hanno messo in crisi la squadra bianca a cominciare da Mike Bird e Shady che hanno fatto adirare il proprio coach che ha preso delle decisioni importanti per loro e che ha intenzione di chiarire prima di andare avanti. Morgan annuncia a Shady che la lascerà alle cure di Boosta che ha voglia di lavorare con lei e proporle delle cose importanti, mentre Morgan si prende cura di Mike. I due finiscono per ridere e scherzare in sala musica e adesso tutto sembra migliore. Uomini e donne andrà in onda regolamente lunedì, molto probabilmente con una prima puntata dedicata al trono classico e ai nuovi tronisti mentre Gemma Galgani, i suoi uomini e i senior torneranno, forse, da mercoledì.

