Viola Valentino e Francesco Antinucci/ Annuncio delle nozze in diretta, e sul video della lite con la Bertè...

Viola Valentino (Storie Vere)

Viola Valentino e Francesco Antinucci a Storie Vere nuovo annuncio sulle nozze: "Ci sposiamo a settembre!"- Grandi emozioni nella puntata di oggi 31 marzo di Storie Vere, Si è parlato di matrimonio ed è arrivata anche un'emozionante proposta d'amore. Viola Valentino in studio ha parlato della relazione avuta con Riccardo Fogli e della sofferenza nata da un matrimonio finito: "Io si ho avuto un momento di difficoltà con Riccardo Fogli ma eravamo ragazzini, ma il matrimonio mio con lui è nato realmente nel '74, quando ci siamo ricongiunti e lì è partito il vero matrimonio che è stato intensissimo e che è durato fino al 1992. La sofferenza ti aiuta e ogni artista ha le sue sofferenze e io sono stata colpita nei sentimenti". Queste le parole della Valentino in risposta a un Signoretti curioso di sapere quali fossero ora le sue idee su un altro ipotetico matrimonio. Viola Valentino è infatti innamorata da 4 anni di Francesco Antinucci, più giovane di 30 anni, che è arrivato a sorpresa in studio con un mazzo di fiori per lei e annunciando che "A settembre ci sposiamo!".

Viola Valentino a Storie Vere: la confessione sulle nozze con Antinucci e la lite con Loredana Bertè - Molto più titubante Viola Valentino che all'annuncio di Francesco risponde "Si, a settembre ma non si sa di quale anno!". Svela infatti che la proposta da Antinucci è arrivata già in altre occasioni, ma non pare essere ancora il momento per lei di dire sì. Già qualche tempo fa, a Parliamone Sabato, Francesco Antinucci aveva infatti dichiarato: "Ti do una notizia in esclusiva. La sposerò in separazione dei beni. Uno può pensare, lui è giovane e lei è stata una cantante. Una volta che firmo non ho più problemi". Le emozioni nella puntata di oggi di Storie Vere non sono però finiti con l'annuncio delle imminenti nozze (forse), perchè a Viola Valentino, prima di essere annunciata in studio, rivive l'infuocato battibecco con Loredana Bertè a Music Farm di qualche anno fa, che in studio viene commentata con una delle più dure degli ultimi anni. "Mi è molto dispiaciuto, perchè poi tutto quello che ho detto corrisponde a verità con tanto di testimoni, tanto che l'hanno sospesa dallo studio per due settimane - confessa la Valentino sulla lite con la Bertè - secondo me è stata una vendetta trasversale, lei ce l'aveva con una persona che io frequentavo. Non è con la violenza che si va avanti! Io comunque le ribadisco il mio messaggio di pace" conclude.

