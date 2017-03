ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO/ Partenza positiva per la coppia? (Ballando con le stelle 2017, 4 marzo)

ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO, PARTENZA POSITIVA PER LA COPPIA? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, OGGI 4 MARZO) - Alba Parietti è pronta per tornare sulla pista di Ballando con le stelle 2017, al fianco di Marcello Nuzio, con una nuova coreografia e nuovi passi da proporre ai giudici e al pubblico. Nella prima puntata del programma, Alba Parietti si è fatta riconoscere per la grande passionalità con cui affronta ogni prova della vita, per un colore rosso intrinseco che la contraddistingue dalla tinta carminio delle labbra, fino al sangue che le ribolle nelle vene; allo stesso tempo, ha dimostrato di lavorare sodo assieme al maestro di ballo Marcello Nuzio, e di affrontare la gara come un'ulteriore sfida della vita. Oltre all'impegno e alla convinzione, Alba fa vedere ai telespettatori anche la sua innata ironia e la capacità di stare al gioco, alle battute della giuria e alle provocazioni: una capacità che di sicuro le sarà utile durante il percorso all'interno del programma. Artisticamente, grazie anche ad una sua personale forma fisica, la Parietti dimostra di essere fluida, di saper tenere il tempo e di affidarsi completamente alle mani del suo maestro. Con questi presupposti, ci sono grandi attese per la showgirl Alba Parietti e per le sue performance, e gli appassionati del programma serale di Rai 1 si aspettano sviluppi positivi ed evoluzione nelle prestazioni: Alba Parietti, dalle stelle alla pista da ballo.

ALBA PARIETTI E MARCELLO NUZIO, COSA È SUCCESSO UNA SETTIMANA FA (BALLANDO CON LE STELLE 2017, OGGI 4 MARZO) - Lo scorso sabato Rai 1 ha dato il via alla nuova stagione di Ballando con le stelle 2017, il talent e varietà che vedere esibirsi personaggi celebri del mondo dello spettacolo, tra piroette e lustrini: quest'anno, tra i concorrenti, spicca il nome e la figura di personalità di Alba Parietti, attrice, conduttrice ed opinionista, assieme al suo maestro Marcello Nuzio. La celebre showgirl si è fatta subito notare per un bel piglio, e per aver difeso la collega Giuliana De Sio, con cui la giuria non è stata troppo clemente: Alba protegge a spada tratta la propria sensibilità, per niente titubante nell'affermare le proprie ragioni. Al momento dell'esibizione, la coppia propone un freestyle lento molto coinvolgente, con l'ausilio di un nastro elastico che denota una certa sintonia tra maestro e allieva, e ore di duro lavoro in sala prove: questa performance viene giudicata discretamente dalla giuria e dagli opinionisti, tra cui la criminologa Roberta Bruzzone, con cui Alba è senza dubbio affine sia per carisma che per avvenenza fisica.

