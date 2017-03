ALBERICO LEMME/ Da chi ha ricevuto l'invito? (C’è posta per te, 4 marzo 2017)

ALBERICO LEMME, OSPITE NEL VARIETA’ DI MARIA DE FILIPPI (C’E’ POSTA PER TE, 4 MARZO 2017) - Ogni sabato, in prima serata, alle ore 21:10, va in onda su Canale 5 C'è posta per te, la trasmissione di Maria De Filippi in cui persone comuni invitano in studio un conoscente o un parente per riallacciare i rapporti, per farsi perdonare di qualche errore commesso, o per fare una sorpresa, comparendo attraverso una grande busta per lettere che si apre svelando alla persona invitata chi c'è dall'altra parte. La trasmissione di successo della De Filippi vede spesso come ospiti personaggi famosi, anche stranieri, che partecipano anche al messaggio trasmesso attraverso la grande busta. Questa sera il programma vedrà come ospite il farmacista Alberico Lemme, famoso per aver creato e ampiamente diffuso la sua dieta dimagrante, che ha creato non poche polemiche per la sua radicalità nella distribuzione dei nutrienti. Ad invitare in trasmissione il farmacista che si è improvvisato dietologo saranno Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio, che per l'occasione appariranno dietro la busta vestiti da donne molto in carne, alludendo alle considerazioni degli ultimi tempi del farmacista riguardo le donne, in particolare le clienti, definite spesso da lui "ciccione".

ALBERICO LEMME, OSPITE NEL VARIETA’ DI MARIA DE FILIPPI: UN PERSONAGGIO DISCUSSO PER LE SUE DIETE (C’E’ POSTA PER TE, 4 MARZO 2017) - Alberico Lemme, che ricordiamolo, non è un medico, ma un farmacista, ha creato da qualche tempo una dieta dimagrante incentrata quasi esclusivamente sui carboidrati e le proteine. A colazione la sua dieta prescrive la pasta o alimenti ricchi di carboidrati, a pranzo solitamente la carne e la sera il pesce, ma la questi ultimi alimenti possono essere consumati indifferentemente a pranzo o a cena. Sono vietati sale, dolci, zucchero, e addirittura frutta e verdura. Ed è importante rispettare gli orari dei pasti. Una dieta indubbiamente strana, radicale, sconvolgente. Molti medici affermano che questo tipo di regime alimentare possa arrecare problemi di perdita di forze, svenimenti, capogiri, a causa della mancanza di zuccheri e di sale, e inoltre l'eccessivo consumo di proteine danneggia i reni e il fegato. Lemme, però, viene spesso ospitato in trasmissioni come Pomeriggio 5, Maurizio Costanzo Show, tanto da essere diventato un personaggio celebre, ben noto al pubblico, nonostante le numerose polemiche e litigi che avvengono anche durante le trasmissioni.

ALBERICO LEMME, IL FARMACISTA OSPITE NEL VARIETA’ DI MARIA DE FILIPPI: UNA DIETA PER FLAVIO BRIATORE (C’E’ POSTA PER TE, 4 MARZO 2017) - Alberico Lemme, che lavora nella Brianza, è diventato famoso soprattutto grazie alla dieta dimagrante prescritta all'imprenditore Flavio Briatore. Quest'ultimo, infatti, è dimagrito tantissimo a seguito della dieta di Lemme, suscitando un enorme interesse da parte di tanti telespettatori desiderosi di migliorare la propria forma fisica drasticamente e in breve tempo. Ultimamente, durante la trasmissione di Barbara D'Urso, ha fatto scalpore un video, realizzato tramite una telecamera nascosta, in cui lo si vede prescrivere la dieta a una donna. Lemme più volte la chiama "cicciona", definendo l'intera categoria femminile testarda, cocciuta, parole confermate dal siparietto messo su durante la trasmissione della D'Urso, in cui affermava "Siete teste di donne, voglio parlare con gli uomini", suscitando grande scalpore. In poco tempo la discussione si è riempita di insulti tra i vari ospiti e parole pesanti. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, nella serata di sabato sera, dunque, proveranno a canzonare le affermazioni offensive del farmacista immedesimandosi in due donne in evidente sovrappeso che lo convocheranno per esigere da lui delle scuse.

