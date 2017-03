AMICI 2017 Ed 16 / Anticipazioni serale e diretta 4 marzo: ospiti Fiorella Mannoia e Sergio Sylvestre

AMICI 16, ED 2017, ANTICIPAZIONI 4 MARZO: ANDREAS E GIADA, I “NO” DEI PROFESSORI – Proseguiamo come le anticipazioni relative alla nuova puntata di Amici 16 che vedremo in onda oggi pomeriggio, a partire dalle 14.10 come sempre su Canale 5. Ospiti del nuovo appuntamento Sergio Sylvestre e Fiorella Mannoia, direttamente da Sanremo 2017 con l'esibizione dei loro rispettivi brani. Lo Strego ha sfidato tre compagni e, dopo aver vinto la "competizione" ha conquistato la prima maglia verde verso il serale. Di seguito si sono aperte le sfide a squadre che vi abbiamo anche narrato nel nostro precedente focus e, al termine hanno vinto gli allievi della squadra dei Tasso Rosso. Ad essere giudicati dalla commissione per un posto diretto al serale si sono presentati Andreas e Giada. Nessuno dei due però, ha avuto la fortuna di passare alla fase successiva del programma che debutterà ufficialmente dal prossimo sabato 25 marzo. Andreas si è esibito con una coreografia di Veronica Peparini ed una di Emanuel Lo ma, dopo la sua esibizione ha preso il "no" di Garrison. Tutti gli altri professori, inclusi quelli di canto, avevano votato per il "sì" e così, dopo avere esternato la sua preferenza, Garrison è stato prontamente fischiato dal pubblico presente in studio. Giada invece, si è esibita sulle note di "Almeno tu nell'universo" ed ha ottenuto solo quattro sì. I posti disponibili per il serale 2017, sono ufficialmente 12 suddivisi in 8 cantanti e 4 ballerini.

