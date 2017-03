ANNA GALIENA E SIMONE DI PASQUALE/ Che ballo porteranno in pista? (Ballando con le stelle 2017, 4 marzo)

ANNA GALIENA E SIMONE DI PASQUALE, LA COPPIA IN GARA: CONTINUA NONOSTANTE L'ERRORE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 4 MARZO) - In questa edizione di Ballando con le Stelle, iniziata lo scorso sabato 25 febbraio, tra i concorrenti pullulano nomi celebri di attrici italiane conosciute in tutto il mondo, come l'elegante Anna Galiena, interprete di molti film tra cui Senso 45 di Luchino Visconti: la diva ora vive in Francia, e anche stasera (con la seconda puntata) porterà al programma tutta la sua classe e il suo charme. La settimana scorsa Anna Galiena e il suo maestro, l'ormai storico ballerino sportivo Simone Di Pasquale, si cimentano come prima prova in un sensuale mambo, dove l'attrice, fasciata in un abito color rosso fuoco, dimostra una certa scioltezza e la capacità di interpretare con fascino ed ironia i passi di danza: ad un certo punto, dopo una piroetta, le si sfila il microfono, che Anna prontamente mette nel seno. The show must go on, e la coppia continua a ballare nonostante l'inceppo: questa prontezza dell'attrice viene molto apprezzata dalla temuta giuria, e i due riescono a portare a casa un risultato discreto.

ANNA GALIENA E SIMONE DI PASQUALE, LA COPPIA IN GARA: NON DELUDE (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 4 MARZO) - Anna Galiena ha stupito la platea e il pubblico da casa per la sua eleganza e per l'ironia con cui ha affrontato il suo primo mambo: anche in sala prove ha dimostrato di essere una persona volenterosa e di saper ascoltare il proprio maestro mettendosi nelle sue mani anima e corpo. Il carattere mite le ha permesso di incassare anche un parere non molto piacevole sul suo film Senso 45, che l'opinionista speciale Sandro Mayer definisce noioso: in realtà il giornalista vuole sottolineare quanto si sia divertito in questa performance a vedere Anna Galiena uscire dal suo storico ruolo di attrice impegnata, e sapersi reinventare con ironia e allegria. La coppia ha molte chance di proseguire la competizione con ottimi risultati: come se la caveranno in prime time?

ANNA GALIENA E SIMONE DI PASQUALE, LA COPPIA NEL VARIETA’ DI MILLY CARLUCCI: CHE STILE DI BALLO SCEGLIERANNO? (BALLANDO CON LE STELLE 2017, 4 MARZO) - Nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2017, Anna Galiena e Simone Di Pasquale dovranno cimentarsi in un altro stile di ballo: gli appassionati del programma, piacevolmente stupiti dall'ironia dell'attrice, si aspettano che porti fuori ancora più carattere e che dimostri sia le sue abilità interpretative che tecniche, con performance divertenti e seducenti. Sarebbe bello vedere Anna in un tango sensuale e appassionato...

