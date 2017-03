ANNA LA ROSA E STEFANO ORADEI/ La coppia riuscirà a dare di più? (Ballando con le stelle 2017, oggi 4 marzo)

ANNA LA ROSA E STEFANO ORADEI, PENULTIMO POSTO IN CLASSIFICA (BALLANDO CON LE STELLE, OGGI 4 MARZO) - Anna La Rosa è tra le concorrenti di Ballando con le stelle 2017 e oggi, 4 marzo, tornerà in scena per la seconda puntata: la settimana scorsa si è presentata al centro della pista come una moderna e sensuale Jessica Rabbit, con tanto di vestito rosso ricco di lustrini e paillettes. I primi passi della concorrente sono molto incerti, non avendo la piena mobilità di entrambe le mani non può fare molto e gran parte del balletto è retto solo dal maestro Stefano Oradei, che padroneggia la pista con capriole e salti. Anna La Rosa dimostra di aver lavorato bene durante le prove e i passi dei piedi sono ben calibrati e il ritmo e la sintonia con il maestro è fin da subito molto forte. Quello che maggiormente emerge dal balletto è la forte ironia della giornalista, che ha voluto lasciare gli abiti formali e seri e darsi allo spettacolo, anche in modo ironico e poco scontato. Alla fine del ballo la concorrente lancia in aria anche un peluche a forma di coniglietto, che arriva direttamente dalla presidente di giuria Carolyn Smith. La nota ballerina è la prima a spendere parole positive per l'esibizione. L'impedimento fisico della concorrente è evidente ma anche la sua voglia di fare e l'impegno che ha messo, il consiglio della Smith è quello di puntare più sulla qualità la prossima volta. A grande sorpresa il giudizio più lusinghiero arriva da Selvaggia Lucarelli che facendole i complimenti riconosce alla concorrente di essere stata meno legnosa di altri personaggi del passato, che non avevano un braccio rotto. Il giudizio finale vede Ivan Zazzaroni dare 4 punti, Fabio Canino e Carolyn Smith 3 voti a testa, la Lucarelli con 5 punti e grande disappunto per lo stilista Mariotto che alza la paletta con lo zero. Con grande simpatia La Rosa non commenta il giudizio negativo anzi si sente più spronata a fare di meglio. Il voto basso, solo 15 punti, la mette a rischio e quasi a voler mettere le mani avanti la concorrente ringrazia per l'opportunità offertale. Nel finale di puntata La Rosa è penultima in classifica, dopo di lei solo Giuliana De Sio che con il suo Charleston ha ottenuto 9 punti. La giornalista è salva dalla prima eliminazione e più tardi tornerà in scena con una nuova coreografia. Nonostante la poca agilità e movenze poco sensuali la concorrente ha dimostrato grande padronanza del palco e una dose d’ironia e simpatia spesso sconosciuta ad altri concorrenti. Replicherà?

ANNA LA ROSA E STEFANO ORADEI, IL BRACCIO FASCIATO (BALLANDO CON LE STELLE, OGGI 4 MARZO) - Ballando con le stelle 2017 lo scorso sabato ha aperto i battenti per l'edizione 2017. Tra i nuovi concorrenti spicca sicuramente un volto televisivo dell'informazione Anna La Rosa. La giornalista, conosciuta soprattutto per il suo ruolo di inviata parlamentare nei programmi di approfondimento politico, ha rotto il ghiaccio subito durante la diretta, avendo l'onore di essere la prima concorrente con il sorteggio a scendere in pista ma subito si nota un dettaglio non di poco conto, un braccio fasciato. A svelare il mistero sulle sue condizioni di salute è la stessa conduttrice Milly Carlucci, che spiega al pubblico dell'infortunio della giornalista. Un mese fa, cadendo, ha rotto l'omero del braccio ma dopo il favore positivo del medico ha potuto continuare a ballare ed esercitarsi. La giornalista fa coppia con Stefano Oradei uno dei ballerini più amati del programma, un vero e proprio veterano del talent di ballo. la vedremo migliorare dopo il penultimo posto della scorsa settimana?

