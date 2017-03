ANTONIO PALMESE & SAMANTA TOGNI/ La coppia caliente infiamma lo show (Ballando con le stelle, 4 marzo)

ANTONIO PALMESE-SAMANTA TOGNI, LA COPPIA CALIENTE (BALLANDO CON LE STELLE, OGGI 4 MARZO) - Già individuata la coppia caliente dalla nuova edizione di Ballando con stelle. I due bellissimi di questa dodicesima annata del talent show di Milly Carlucci sono, senza dubbio, Antonio Palmese e Samanta Togni. La coppia si è esibita come ottava nello show di Rai Uno ed ha subito infiammato i giudici ma, sopratutto, il pubblico in studio e da casa. Consueto, anche nel loro caso, il video di presentazione. Abbiamo visto come per Palmese sia molto importante la boxe, sport che pratica e che lo usa a scaricarsi: "Può darsi che smetterò di fare l'attore ma finché avrà due braccia continuerò con la boxe" ha detto il ragazzo, che ha partecipato a varie fiction come, ad esempio Don Matteo 8 ma che è ancora poco conosciuto al grande pubblico. Quello che è apparso sin dal video è, sicuramente, il grande feeling con la sua maestra di ballo Samanta Togni e proprio nelle ultime ore si sono diffuse delle voci circa un loro possibile flirt. "Quando vedo Samanta mi vengono 150 pensieri ma cercherò di trattenerli per ballare al meglio" ha confessato nelle immagini prima della loro esibizione. Insomma, un ragazzo passionale ma al tempo stesso introverso e con tante voglia di esprimersi, cercando di riscattare un passato non facile.

ANTONIO PALMESE-SAMANTA TOGNI, COMMENTO AL LORO TANGO PASSIONALE (BALLANDO CON LE STELLE, OGGI 4 MARZO)- Antonio Palmese e Samanta Togni hanno ballato un tango ed è apparsa lampante la loro sintonia in pista. Il ballo è stato intenso, fatto di momenti di lontananza e vicinanza della coppia, in susseguirsi di inseguirsi, scappare e riprendersi proprio come il divampare della scintilla d'amore. Non a caso, alla fine, Sandro Mayer ha insinuato che nel libro che Palmese sta scrivendo, "Nel buio tutto si muove", ci sia qualche riferimento a Samanta. Contrastanti i pensieri dei giudici. Se da un lato Selvaggia Lucarelli ha invitato il ragazzo a dare molto di più per farsi notare nelle prossime puntate, Caroline Smith ha detto a Palmese di dare di meno e in modo più accurato, quasi come se volesse fare una carezza all'anima della ballerina. Infatti, proprio come notato dalla giudice, Antonio Palmese ha avuto dei momenti di alti e bassi durante l'esibizione che l'hanno reso poco armoniosa e altalenante. Il pubblico, però, è sembrato apprezzare molto la coppia ed ha fischiato il commento di Fabio Canino, il quale ha tacciato i due di averci messo poca emozione.

ANTONIO PALMESE-SAMANTA TOGNI, LA COPPIA CHE INFIAMMERA' IL TALENT (BALLANDO CON LE STELLE, OGGI 4 MARZO) - Sicuramente, nel corso della prossima puntata, i due dovranno far tesoro del voto della giuria che ha assengnato solo 21 punti e dimostrare di aver colto i loro suggerimenti. In particolar modo, Palmese deve limitare il suo curvarsi verso la ballerina visto che, come ha fatto notare Guillermo Mariotto, per la Togni non è un problema adeguarsi all'altezza del suo partner. Inoltre, l'attore dovrà sicuramente lasciare da parte l'emozione che lo ha un po' frenato nella scorsa puntata e tirar fuori tutto l'ardore che mette nella boxe. Solo così divamperà la passione in pista e il ragazzo potrà, effettivamente, unirsi in tutt'uno con l'anima di Samanta Togni. La coppia andrà avanti? Sandro Mayer ha affermato come Palmese gli ricordi Michele Morrone, amatissimo ballerino della precedente edizione di Ballando con le stelle. Quindi, con questi presupposti, siamo portati a pensare che il pubblico premerà per mandare avanti la coppia e quindi l'attore e la ballerina hanno tutte le carte in regola per poter migliorare e dare il meglio.

