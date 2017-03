AVANTI UN ALTRO/ Attesa per le ragazze di Bonolis! Chi giocherà oggi, 4 marzo 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, ATTESA PER LE RAGAZZE DI BONOLIS (oggi, sabato 4 marzo 2017) - Torna come ogni sera anche oggi, sabato 4 marzo 2017, l'appuntamento fisso con il game show di Canale 5 Avanti un Altro condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Tra un siparietto e l'altro concorrenti si sfidano su domande di cultura generale e situazioni piuttosto simpatiche e a volte imbarazzanti. Tra i tanti motivi che ci sono per seguire questa trasmissione c'è anche quella legata alle splendide ragazze che si alternano durante la puntata sul palcoscenico. Tra queste sicuramente una delle più amate è Miss Claudia Ruggeri, tipica bellezza mediterranea è una ragazza anche molto simpatica e solare. Così come lo è una delle novità di quest'anno e cioè quella Laura Cremaschi diventata famosa per i pronostici di calcio scritti sul suo corpo e ora stella del programma di Canale 5. Non solo perchè spesso in studio c'è anche la Bona Sorte un'altra esplosiva bionda che piace tantissimo al pubblico sia per le sue forme che per la sua solarità. Questo è solo un motivo in più, ovviamente, per seguire una trasmissione che piace davvero moltissimo agli italiani.

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, sabato 4 marzo 2017) - Avanti un altro, comincia col saluto di Bonolis al pubblico e agli autori. Laurenti canta "ricordati che anche tu devi morire" e il pubblico va da solo nel cantare il ritornello. Si apre il pidicozzaro, il fumo invade la postazione di gioco e il primo concorrente arriva. Missa Claudia presenta i personaggi protagonisti del quiz: Er Faina, Cuba, il Gladiatore, il Pizzaiolo e la Bomber. La categoria con cui si inizia è dormiglioni, Jurgens comincia la comicità della serata dicendo che a un fruttivendolo insonne lo sedano. Intanto il giocatore pesca 75.000 € e si accomoda come primo campione di giornata. La seconda concorrente gioca con le domande dal tema sull'arca di Noè. Pescato il cambio dal pubblico arriva il ragazzo che deve rispondere al posto della concorrente. Le quattro domande vertono su Frankenstein, le risposte sono sbagliate e così entra un terzo concorrente. Il ragazzo deve sceglier qualcuno dal salottino e la scelta cade sul Pizzaiolo. Il concorrente risponde correttamente alla domanda, pesca 40.000 € e prosegue, le nuove domande vertono sulle norme di pronto soccorso. Laurenti deve porre le domande e al solito litiga sulla comprensione delle domande con Bonolis. Le risposte sono comunque giuste e il pidicozzo pescato vale 20.000 €. Si continua con domande nella categoria che pesantezza!, purtroppo il giocatore sbaglia le risposte e arriva la quarta giocatrice. Suona la trombetta che segnala il momento della pubblicità.

Al ritorno va via il maestro Laurenti e si fa merenda con i panini portati dagli spettatori in studio. Mentre si mangia la concorrente deve rispondere a domande sui mestieri. Le risposte sono esatte e prima di pescare c'è la toccatina di rito al lato b di Bonolis. La donna pesca con 15.000 € col raddoppio per la presenza del palestrato il pidicozzo ne vale così trenta. Dal salottino la giocatrice sceglie il Gladiatore che arriva sulle note della celebre colonna sonora. I gladiatori nell'antica Roma la sera facevano i gigolò, la donna non lo indovina e va via. Il quinto concorrente deve rispondere a domande sull'ippopotamo, le indovina e prima di pescare anche lui chiede la toccatina portafortuna, scatenando di nuovo le risate del pubblico. Il pidicozzo pescato vale 10.000 €. E' il momento dell'ultimo set di domande su Sofia Loren. A porle è proprio lei, il maestro Laurenti che veste i panni dell'attrice. Il giocatore indovina le risposte e pesca la bona sorte. Nella sua tuta di pizzo trasparente, la ragazza deve porre una domanda dal valore di 300.000 €. La domanda riguarda i musei e l'uomo sbaglia la risposta. E' dunque il primo concorrente della serata a giocare l'ultima sfida. Il valore iniziale del premio è 175.000 €. Rapidissimo il susseguirsi di domande di Bonolis, qualche battuta d'arresto, ma l'uomo è davvero bravo e veloce, ma sbaglia e anche per stasera nessuno vince. Appuntamento dunque a domani col game show più seguito in onda su Canale 5.

