Alessia Macari/ La Ciociara "beccata" con Sergio Arcuri: amore o solo amicizia?

Alessia Macari e Sergio Arcuri stanno insieme? Loro negano ma Novella2000 li becca a cena insieme e in una location molto romantica - Ritorno di fiamma tra Alessia Macari e Sergio Arcuri? È questo che traspare dalle immagini riprese da Novella2000 che ha beccato i due insieme a cena. Il noto portale scandalistico testimonia l'incontro tra i due con un video che li vede uno di fronte all'altra nel corso di un'elegante cena anche se non è ben chiaro se fossero soli o accompagnati anche da latre persone. Non si sbilanciano sul perchè siano a cena insieme, anche se Roberto Alessi - direttore del giornale - dichiara che tra i due non c'è altro se non che una bella amicizia. Che sia davvero questa la verità? Alessia e Sergio dicono di non stare insieme eppure continuano a vedersi, aggiunge infatti Novella2000, e nulla di male ci sarebbe nel caso in cui il riavvicinamento fosse confermato. Dopo la partecipazione (e la vittoria) di Alessia Macari al Grande Fratello Vip, i due erano stati beccati proprio dal noto settimanale in atteggiamenti affettuosi.

Alessia Macari e Sergio Arcuri stanno insieme? Il fratello di Manuela Arcuri ha ritrovato l'amore dopo la rottura con Mercedsz Henger? Sergio Arcuri aveva palesato il suo tifo per la Macari già durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello. In quell'occasiona non sono aveva fatto il tifo per lei, ma l'aveva anche difesa dalle numerose critiche: "Ale, stai facendo un Grande Fratello vip splendido e sei ad un passo da qualcosa di meraviglioso e inimmaginabile. Continua così - e ancora - Leggere sui giornali chi scrive, per invidia, che sei "un attrice" mi fa ridere. Tu se vuoi l'attrice puoi farla come professione. Ma sei vera sempre. Ti voglio un mondo di bene e lunedì sarò lì vicino a te per sostenerti". Sergio Arcuri esce da una storia, purtroppo finita male, con la bella Mercedesz Henger. Anche in quel caso è stato Novella2000 a pubblicare in esclusiva le dichiarazioni di Sergio sulla rottura: È finita, ci siamo lasciati da più di un mese. Anche se lei continua a dire il contrario. Abbiamo iniziato a frequentarci ad agosto e da circa un mese non ci vediamo più, ci siamo praticamente lasciati. Mercedesz però continua a rilasciare interviste dove dice che siamo fidanzati”.

