Amici 2017 / Ed. 16, Lo Strego conquista il serale ma è polemica: "Conosceva già Rudy Zerbi!"

Amici, Lo Strego conquista un posto al serale ma è polemica: "Raccomandato? Conosceva già Rudy Zerbi!" (oggi 4 marzo 2017) - Speciale ricco di sorprese quello di oggi: è stata infatti data la prima maglia del serale ed è toccato a Lo Strego conquistarla. Il cantante ha usufruito della possibilità di sfidare tre dei suoi compagni - nel suo caso Rosario, Serena e Mike Bird - riuscendo a batterli tutti e tre. Prima maglia verde per questa edizione di Amici ma, come spesso accade, sono molte le polemiche sorte. In particolare sul web sono in molti a far presente la partecipazione de Lo Strego ad un altro importante concorso, quello indetto da Radio DeeJay, Deejay On Stage, che è poi la radio per la quale lavora Rudy Zerbi. Un dettaglio che, secondo molti, non denoterebbe una coincidenza bensì una conoscenza già avvenuta tra Lo Strego (che in realtà si chiama Nicolas Burioni) e il maestro di canto di Amici Rudy Zerbi. Impossibile infatti non mettere in conto una possibilità che, proprio dopo la conquista della maglia verde, viene portata a galla.

Amici, Lo Strego conquista un posto al serale ma è polemica: la segnalazione parla chiaro! (oggi 4 marzo 2017) - È il portale IsaeChia, in particolare, a proporre un esaustivo riassunto della questione Lo Strego: "Ciao ragazze! Ma a voi non insospettisce per niente il fatto che lo Strego abbia partecipato proprio a un concorso di Radio DeeJay, che è la stessa radio per cui lavora Zerbi? - esordisce la segnalazione che fa poi notare - Se su quello potrebbe esserci nulla di male, durante la sua permanenza nella scuola, Lo Strego si è risparmiato qualsiasi sfida, proprio grazie all’intervento dei professori e nello specifico di Zerbi, ha cantato sempre suoi inediti, evitando cover – a eccezione di un singolo caso – a dimostrazione che fosse lì per piazzare un cd già esistente, più che per avere la possibilità di inciderne uno, ed è stato salvato – a differenza del povero Lorenzo – pur avendo insultato le lezioni del maestro Braga. Il trattamento di favore a me sembra più che palese". Segnalazione a parte è impossibile negare il talento del cantautore che ad Amici e non solo ha conquistato tutti.

© Riproduzione Riservata.