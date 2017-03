Amore pensaci tu / Anticipazioni puntata 10 marzo: Jacopo e Roberto allo scontro, chi avrà la meglio?

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI PUNTATA 10 MARZO 2017: JACOPO, TUTTO PUR DI INCASTRARE ROBERTO - Amore pensaci tu è la fiction impegnata con la quale Canale 5 affronta i temi delle famiglie attuali con uno sguardo, in particolare, alla figura del padre moderno. La serie tv vanta attori di rilievo come Emilio Solfrizzi, il personaggio apparente meno innovativo fra i protagonisti, ma anche Filippo Nigro e Fabio Troiano, papà perfetto di una figlia non sua. E poi c’è Carmine Recano, che nel ruolo di Jacopo affronta le difficoltà dei padri separati con una serie di situazioni comuni oggi a molti genitori. Nel terzo episodio in onda venerdì 3 marzo, la fiction si è concentrata sul tema del lavoro, argomento che ha fatto sentire Marco inadeguato e Jacopo spodestato. E non poteva mancare anche la crisi di Luigi, che con la sua attività nel mondo dell’edilizia non è riuscito a conquistare i piccoli protagonisti dello "show e tell" organizzato dalla scuola di sua figlia. Ancora una volta, la puntata ha affrontato una serie di argomenti legati alla separazione, ma stavolta Jacopo, spodestato dal suo ex procuratore Roberto nel suo ruolo di padre, è riuscito a riprendere in mano, almeno in parte, il controllo dei suoi figli grazie al suo talento nel calcio. Il calciatore, che si è legato in maniera molto profonda a Chiara, non è stato in grado di resistere di fronte alle provocazioni del suo ex procuratore e, accecato dalla rabbia, ha messo fine alle sue pungenti parole con un pugno. Nella prossima puntata di Amore pensaci tu, che andrà in onda venerdì 10 marzo, scopriremo quali saranno le conseguenze di questo gesto. Jacopo, denunciato da Roberto, cercherà il modo per vendicarsi, ma si ritroverà ad assistere impotente a un bacio fra il suo procuratore e la sua ex. Convinto che Elena non sia più innamorata di lui, il calciatore si recherà da Chiara, con la quale il rapporto diventerà sempre più stretto.

