Andreas Muller / Amici 2017, un solo no per il ballerino e addio serale? Il pubblico inveisce contro Garrison

Amici 2017, Andreas non ottiene l'accesso al serale a causa del "no" di Garrison (4 marzo 2017) - Una puntata ricca di speranze ma finita con una grossa delusione per Andreas Muller quella di oggi. Uno speciale che ha visto vincitrice la squadra de i Tasso Rosso e la possibilità da parte dei suoi componenti di presentarsi davanti alla commissione per tentare l'accesso al serale. Andreas ha avuto la sua possibilità, ricevendo tutti sì tranne uno: quello di Garrison. Un duro colpo per il ballerino che proprio lo scorso anno affrontava l'esame della commissione ottenedo da questa tutti sì e accedendo al serale nella squadra dei Blu. J Ax e Nek avevavo voluto fortemente Andreas nella loro squadra ma, qualche giorno dopo e proprio a pochissimo dall'esordio al serale, il ballerino ha dovuto abbandonare questo sogno per un infortunio al braccio. Quest'anno Andreas ha riprovato nell'impresa ma, fino ad ora, ha trovato di fronte a se un grande ostacolo chiamato Garrison. Il maestro di danza continua a dichiarare di non trovare in lui grandi cambiamenti che, rispetto allo scorso anno, potrebbero oggi concedergli nuovamente l'accesso al serale. Opinione ben differente da quella degli altri professori e in particolare di Veronica Peparini, che continua a difendere a spada tratta Andreas e la sua danza. Riuscirà quindi il ballerino a far cambiare idea a Garrison?

