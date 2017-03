BALLANDO CON LE STELLE 2017 / Ed.12 seconda puntata: diretta, classifica e eliminati (oggi, 4 marzo)

BALLANDO CON LE STELLE 2017, ED.12 SECONDA PUNTATA: DIRETTA, COME CAMBIERÀ LA CLASSIFICA? (OGGI, 4 MARZO) - Il debutto delle settimana scorsa ha segnato l'inizio di Ballando con le stelle 2017, e la seconda puntata in programma oggi - sabato 4 marzo - regalerà nuove coreografie e nuove emozioni al pubblico del piccolo schermo. I primi due classificati, al momento, sono Simone Montedoro (con Alessandra Tripoli) - premiato con 40 voti dai telespettatori - e il judoka Fabio Basile (con Anastasia Kuzmina), che ha ricevuto un bonus pari a 20 punti. L'ultima tra le tredici coppie è stata quella che vede in gara l'attrice Giuliana De Sio (al fianco di Maykel Fonts): anche loro potranno però continuare la corsa e provare a riscattarsi, ottenendo giudizi più clementi da parte della giuria. Sono partiti in tredici e andranno avanti in tredici a Ballando con le stelle: al momento, non abbiamo assistito ad eliminazioni. Non sono mancati, però, alcuni sfoghi: proprio la De Sio è scoppiata in lacrime, ammettendo di fronte alla giuria e ai telespettatori che si tratta di una sfida che può davvero mettere in ginocchio, dal punto di vista psicologico. Sia Milly Carlucci che Selvaggia Lucarelli sono intervenute con parole di conforto per lei: riuscirà a rimettersi in pista in prima time? Clicca qui per leggere tutti i nomi dei concorrenti e scoprire, passo per passo, cosa è successo la settimana scorsa.

BALLANDO CON LE STELLE 2017, ED.12 SECONDA PUNTATA: LA SFIDA SARÀ SEMPRE CON MARIA DE FILIPPI (OGGI, 4 MARZO) - Secondo appuntamento sul piccolo schermo di Rai 1 con Ballando con le stelle 2017: il talent guidato da Milly Carlucci torna in scena dopo aver registrato numeri di debutto molto soddisfacenti, ma non sufficienti purtroppo a battere la regina indiscussa del sabato sera, Maria De Filippi. Lo share raggiunto dalla prima rete nazionale è stato pari al 19.13% con 4 milioni e 8mila spettatori, quando invece C'è posta per te è arrivata a toccare il 23.93% con più di 5 milioni di amanti del piccolo schermo. La battaglia degli ascolti è sempre aperta, e anche per le prossime settimane va preso in considerazione un fatto fondamentale: oggi si tratta della penultima puntata di C'è posta per te, ma la regina del piccolo schermo tornerà poi alla riscossa con le puntate del serale di Amici di Maria De Filippi. Per Milly Carlucci la sfida sarà sempre molto ardua, riuscirà a spuntarla? Staremo a vedere...

BALLANDO CON LE STELLE 2016, ED.12 SECONDA PUNTATA: MILLY CARLUCCI BALLERINA PER UNA NOTTE (OGGI, 4 MARZO) - Milly Carluzzi non si limiterà a guidare la seconda serata di Ballando con le stelle 2017: come annunciato su Facebook, la presentatrice si cimenterà anche nel ruolo di Ballerina per una notte. Di solito è lei che guida gli ospiti tra un commento e l’altro, ma più tardi dovrà cimentarsi invece con coreografie e passi di danza, e sarà interessante per il pubblico a casa scoprire come se la caverà. La padrona di casa riuscirà ad emozionare? Si tratta di un periodo davvero ricco per la presentatrice, che a metà febbraio circa è sbarcata anche in tutte le librerie con il libro dal titolo “Il meglio di te”. “Quando mi è stato proposto di scrivere un libro” ha spiegato sulla sua piattaforma social (clicca qui per il post) “mi sono venute in mente tutte quelle volte in cui durante un’intervista mi veniva chiesto: ‘Come fa lei a tenersi in forma?’, oppure ‘In che modo cura il suo aspetto’’, ‘Come si rilassa?’, ‘Che tipo di dieta segue?’. Le risposte a tutte queste domande sono dunque le ‘mie’ personali soluzioni”. Milly Carlucci, sempre dialogando con i followers, in un messaggio più recente ha sottolineato che spera di non fare brutta figura, come Ballerina per una notte: il tifo di certo sarà consistente…

© Riproduzione Riservata.