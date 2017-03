BATMAN E ROBIN/ Su Italia 1 il film con George Clooney

BATMAN E ROBIN, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 MARZO 2017: IL CAST - Batman e Robin è il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 4 marzo 2017 alle ore 13:55. Una pellicola dal genere fantastica e favolistica che è stata realizzata negli Stati Uniti d'America nel 1997 per la regia di Joel Schumacher. Gli attori protagonisti sono Alicia Silverstone, George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnel e Uma Thurman. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BATMAN E ROBIN, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 4 MARZO 2017: LA TRAMA - La città di Gotham City gode della protezione di Bruce e Dick, che assumono i panni di due supereroi, rispettivamente Batman e Robin. Costoro cercano di contrastare il crimine. Un giorno, i due amici devono impedire che dal museo di Gotham vengano rubati dei diamanti. La rapina purtroppo va a buon fine, a causa di un errore commesso da Robin. L'autore del furto di diamanti è Mr. Freeze, il criminale intende creare un'arma congelante per minacciare Gotham. Il suo scopo è quello di procurarsi del denaro per far guarire la moglie Nora. Quest'ultima infatti soffre, perchè ha una malattia incurabile, che si chiama Sindrome di MacGregor. In contemporanea, in Sud America, una giovane donna di nome Pamela viene infettata da un potentissimo veleno e si trasforma in un essere cattivo, facendosi chiamare Poison Ivy. La donna malvagia intende affrontare Batman ed ucciderlo, facendosi aiutare nel suo tentativo di vendetta da Antonio Diego. Anche costui è stato trasformato dal veleno in un essere empio di nome Flagello. In contemporanea, Bruce Wayne, che sarebbe Batman, inaugura con la sua ragazza Julia un osservatorio astronomico. Durante la festa, Mr. Freeze viene bloccato da Batman e Robin e portato in una prigione criminale, dalla quale riesce a fuggire grazie all'aiuto di Flagello e di Poison Ivy. Ad un tratto quest'ultima uccide la moglie Nora di Mr.Freeze. Costui crede che siano stati Robin e Batman ad aver commesso l'omicidio e medita vendetta dentro di sè. Nel frattempo, la nipote del maggiordomo di Bruce, che si chiama Barbara, indossa un costume magico, che la fa trasformare in Batgirl. La nuova eroina ad un tratto va ad aiutare Robin, che si sta scontrando con Flagello. Batman invece è alle prese con Mr. Freeze. Mentre i due stanno lottando, Batman dice al suo nemico che è stata Poison Ivy a tentare di uccidere la sua sposa e che la donna non è morta, ma si trova in un manicomio. A questo punto, Freeze fa sequestrare Poison e continua le sue ricerche, che forse gli permetteranno di salvare Nora. Grazie all'intervento di Freeze, il maggiordomo di Batman, Alfred, si salva da una terribile malattia. La nipote dell'uomo, Barbara, si trasferisce definitivamente a Gotham e, nelle vesti di Batgirl, continuerà a sostenere Batman e Robin nella lotta contro il crimine.

