BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane e italiane: Ridge e Quinn decidono di allontanarsi, ci riusciranno?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: RIDGE E QUINN METTONO LE COSE IN CHIARO! - Dopo il terzo bacio e i primi sospetti da parte di Charlie e Pam, nelle puntate americane di Beautiful Ridge e Quinn metteranno per l'ennesima volta le cose in chiaro sulla loro relazione. Nel nuovo confronto a viso aperto, ammetteranno di provare qualcosa l'uno nei confronti dell'altra ma di essere andati già fin troppo altro. Non avrebbero dovuto spingersi a tanto, soprattutto tenendo conto l'impegno che entrambi continuano ad avere nei confronti di Brooke ed Eric. Dunque in futuro non dovranno vedersi più, quanto meno da soli, per evitare che simili gesti romantici possano ripetersi. Per loro potrà dirsi finita qui? Sarà tutto rose e fiori d'ora in avanti? I fan di Beautiful sanno bene che difficilmente queste vicende vanno nel dimenticatoio, soprattutto se i primi sospetti cominciano a diffondersi intorno alle coppie di amanti. La verità può dirsi sempre più vicina?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 4 MARZO: QUINN LASCIA VILLA FORRESTER? - Steffy riuscirà a convincere Quinn ad uscire dalla vita di Eric una volta per tutte? Per trovare la risposta a questo interrogativo dovremo attendere la puntata di Beautiful di oggi pomeriggio nella quale la Fuller e la nuora avranno l'ennesimo durissimo scontro. Tutto avrà inizio quando la Forrester si recherà a casa del nonno per parlare con lui degli ultimi avvenimenti, ma al suo posto si troverà di fronte al suo peggior incubo: Quinn si è trasferita lì e intende iniziare una convivenza con Eric, nonostante tutta la famiglia sia contro questo amore. Sconvolta da questa informazione, Steffy metterà la suocera di fronte ad un ultimatum, dicendole che dovrà andarsene immediatamente. Ci sarà per lei anche un vero e proprio ultimatum che purtroppo non darà i risultati sperati: neppure di fronte alla possibilità che il matrimonio di Steffy e Wyatt giunga al termine per casa sua, Quinn intenderà tornare indietro sui suoi passi. Segnerà di fatto la fine degli Statt?

