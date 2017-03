BEAUTIFUL/ Anticipazioni puntata 6 marzo: Steffy prepara le valigie, bye bye Wyatt?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 6 MARZO: STEFFY SI TRASFERISCE? - Quinn Fuller li ha creati e Quinn Fuller li distruggerà? Dovremo attendere la puntata di Beautiful del prossimo lunedì per scoprire se gli Statt supereranno il nuovo ostacolo causato dall'ultimatum lanciato da Steffy alla suocera: se lei non lascerà immediatamente villa Forrester, l'unione con Wyatt potrà dirsi conclusa! E come Liam e Thomas avevano ampiamente dibattuto, all'inizio della prossima settimana vedremo la Forrester tornare a casa in preda alla rabbia più totale. Ad aspettarla ci sarà il marito che apprenderà la peggiore delle notizie: la madre non ha mantenuto la promessa fatta e è stata protagonista di un nuovo passo falso, trasferendosi a casa di Eric. Sarà in quel frangente che Steffy informerà in marito di avere preso una decisione importante: fino a quando Quinn resterà a villa Forrester, lei se ne andrà dalla casa sulla spiaggia. Sarà dunque il vero primo passo verso la fine di questa assurde nozze?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 6 MARZO: SARA' PRESTO AMORE TRA THOMAS E SASHA? - Nella puntata di Beautiful di domani tutti i Forrester saranno ampiamente impegnati per trovare una soluzione al problema di Quinn Fuller. Tra di loro, però, ci sarà qualcuno che non avrà nessuna intenzione di intromettersi nei problemi altrui, continuando a dedicarsi solo a se stesso. Sicuramente avrete già capito che si tratta di Thomas: già i giorni scorsi i più attenti avevano notato che mentre in ufficio tutti erano furiosi con Eric (persino Pam!), il figlio di Taylor si trovava tranquillamente in terrazza, trascorrendo il suo tempo con Sasha. Qualcosa di simile accadrà nella puntata di lunedì nella quale il giovane stilista si troverà tranquillo nel suo appartamento in compagnia della bella modella. Tra loro ci sarà solo qualche bacio, ma la sensazione che questa possa trasformarsi presto in una storia d'amore non mancherà. Quanto meno fino al ritorno di Caroline e Douglas da New York...

© Riproduzione Riservata.