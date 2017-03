BELEN RODRIGUEZ/ News: il piccolo Santiago va a vivere a “Mickeylandia”, foto (oggi, 4 marzo 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: IL PICCOLO SANTIAGO VA A VIVERE A “MICKEYLANDIA”, FOTO - Che a Santiago De Martino piacesse Topolino lo avevamo già intuito in alcune foto pubblicate da Belen Rodriguez, ma ora sembra proprio che il figlioletto della showgirl argentina si sia trasferito a “Mickeylandia”. È così che nonna Veronica Cozzani chiama infatti la cameretta del piccolo Santi e non è un caso: dietro alla testiera del letto si stagliano le inconfondibili orecchie di Topolino in versione così grande da occupare tutta la parete e sul letto il bimbo è circondato, nel vero senso della parola, da pupazzi di ogni grandezza e di ogni foggia di Mickey Mouse. L’influenza di Topolino nella vita del figlio di Belen Rodriguez si riflette anche nell’abbigliamento: oltre ad avere ogni tipo di giocattolo del celebre personaggio inventato da Walt Disney, Santiago indossa anche un cappellino con le orecchie del celebre topo dei cartoni animati, probabilmente anch’esso merchandising Disney. Nonna Veronica ha mostrato orgogliosa ai suoi followers “Mickeylandia” e la passione di Santiago per Topolino ha contagiato anche i followers della mamma di Belen, che hanno risposto con oltre 3500 like in una manciata d’ore: clicca qui per vedere la foto e tutti i commenti.

