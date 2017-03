BELLIFRESCHI/ Su Iris il film con Lino Banfi e Christian De Sica

BELLI FRESCHI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 4 MARZO 2017: IL CAST - Belli freschi è il film in onda su Iris oggi, sabato 4 marzo 2017 alle ore 21:00. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata in Italia nel 1987 e firmata dal regista Enrico Oldoini. Del cast fanno parte attori molto conosciuti dal pubblico di casa come Lino e Rosanna Banfi, Christian De Sica, Lionel Stander, Kaspar Capparoni e Marina Viro. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

BELLI FRESCHI, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 4 MARZO 2017: LA TRAMA - Due cantanti di musica jazz, Tom e Jerry, sognano il successo. I due sono abbastanza sfortunati e le porte del mondo dello spettacolo sembano essere loro negate. Non riuscendo ad ottenere un contratto di lavoro, decidono di andare in America per incontrare un attore molto famoso. Tom e Jerry avevano conosciuto un divo americano in un locale di Roma e in quell'occasione erano stati scritturati, il contratto è valido, anche se è stato stilato su un tovagliolo. La coppia di amici pretende che il contratto sia rispettato e quindi si introduce nella villa del divo. Inspiegabilmente, si ritrovano ad impugnare un mitra, involontariamente parte un colpo, l'attore rimane ferito e i due sono costretti a scappare. I due cantanti sanno di essere ricercati in tutto il territorio americano quindi, per sfuggire alle autorità, decidono di indossare abiti femminili per camuffare la loro vera identità. Cominciano a vivere una serie di disavventure, conoscono Barbara e Conchita, due belle ragazze che viaggeranno insieme a loro per qualche giorno e Tom prova una grande simpatia per Barbara. Per caso Tom e Jerry conoscono un certo Frank Santamaria (Lionel Stander), uomo ricco e avanti con gli anni, che si innamora di Tom. Presi dalla stanchezza, Tom e Jerry decidono di costitursi, viene chiesto loro di ricostruire la scena dell'incidente avvenuto nella villa dell'attore americano ma, ancora una volta, si mettono nei guai e scappano a gambe levate. I due amici si rivedono dopo dieci anni, Jerry gestisce un piccolo locale mentre Tom, dopo la morte di Santamaria, ha ereditato i suoi soldi e la sua villa. Ora Tom conduce una vita agiata, insieme a Barbara e ai loro cinque figli.

