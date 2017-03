C’è posta per te / Ottava puntata: diretta, Enzo Iacchetti e Ezio Greggio ospiti (oggi, 4 marzo 2017)

C'È POSTA PER TE, OTTAVA PUNTATA: DIRETTA E OSPITI, IACCHETTI E GREGGIO CONSEGNANO LA POSTA A LEMME (OGGI, 4 MARZO 2017) - Maria De Filippi torna a capo del sabato sera di Canale 5 con la penultima puntata in compagnia di C'è posta per te: anche la settimana scorsa il programma è stato un vero successo in termini di ascolti e - nonostante il debutto di Ballando con le stelle 2017 - ha saputo dominare la serata e portare a casa la vittoria. Anche per l'appuntamento di oggi, sabato 4 marzo 2017, gli ospiti annunciati promettono vere e proprio scintille: si parte infatti con una delle coppie più amate della televisione, i mitici conduttori di Striscia la notizia Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Sulla pagina Facebook ufficiale di C'è posta per te è stata condivisa un clip che li mostra vestiti da donna: Greggio sfoggia una parrucca castana e un vestito rosso luccicante, mentre Iacchetti è addobbato con una mise arancione e una parrucca biondissima. I due avranno un compito davvero molto speciale: consegnare la posta al celebre farmacista - molto conosciuto anche dagli amanti del piccolo schermo, specie da chi segue le trasmissione di Barbara D'Urso - Alberico Lemme. Quale comunicazione avranno da fargli?

C'È POSTA PER TE, OTTAVA PUNTATA: DIRETTA E OSPITI: PEPE REINA E DRIES MERTENS (OGGI, 4 MARZO 2017) - Non ci saranno solo Iacchetti e Greggio nello studio di C'è posta per te in occasione della penultima puntata in programma stasera: Maria De Filippi accoglierà i conduttori - in veste di ospiti molto speciali - ma darà spazio anche a due grandi campioni del mondo dello sport. Non è la prima volta che la presentatrice, reduce del Festival di Sanremo 2017, sceglie di invitare uno sportivo: la quinta puntata di C'è posta per te ha visto infatti in scena il volto nerazzurro Mauro Icardi, ma stasera il numero è destinato a raddoppiare. Nello studio della trasmissione dell'ammiraglia Mediaset faranno capolino i calciatori del Napoli Pepe Reina, portiere, e Dries Mertens, attaccante, pronti ad accompagnare una nuova storia: se Iacchetti e Greggio regaleranno qualche risata ai telespettatori a casa, è facile che i due sportivi lascino più spazio alle lacrime e agli abbracci. Curiosi di scoprire chi accompagneranno?

C'È POSTA PER TE, OTTAVA PUNTATA: LE CONSEGUENZE DELLA PARTECIPAZIONE DI CRISTIAN (OGGI, 4 MARZO 2017) - C’è posta per te ha in serbo nuove storie per il pubblico di Canale 5 nella serata di oggi, sabato 4 marzo 2017: quello che si è mosso a partire dalla scorsa settimana ha però dimostrato che il pubblico non rimane indifferente di fronte alle difficoltà che vengono palesate dai diversi protagonisti introdotto da Maria De Filippi. Come si legge su Corriere Adriatico, infatti, il giovane Cristian ha ricevuto una mano dall’associazione presieduta da Elisa Russo, La forza delle donne. La donna ha provveduto a trovargli un lavoro e anche a fargli avere una macchina, in modo che possa prendersi cura anche dal punto di vista economico del piccolo nato da poco: “La forza delle Donne non nasce solo per seguire i casi di violenza sulle donne ma con un’equipe di avvocati, psicologi, ginecologi e con lezioni di Mga. Tutti i casi in cui c’è bisogno di un sostegno concreto noi ci siamo”, ha sottolineato Elisa Russo, come si legge ancora su Corriere Adriatico.

© Riproduzione Riservata.