CAROLYN SMITH / I nuovi propositi per questa edizione (Ballando con le stelle, puntata oggi 4 marzo 2017)

CAROLYN SMITH, LA GIUDICE DELLO SHOW DI RAI 1: TANTA GRINTA E PROFESSIONALITÀ (BALLANDO CON LE STELLE, PUNTATA 4 MARZO 2017) – Questa sera va in onda un nuovo appuntamento sulle frequenze di Rai 1 del talent Ballando con le stelle 2017 condotto da Milly Carlucci con il supporto in studio di Paolo Belli e di Valerio Scanu dalla postazione social. Tra i protagonisti di questa edizione c’è ancora una volta la inappuntabile Carolyn Smith ovviamente nelle vesti di giudice. Nel corso della prima puntata, come consuetudine è apparsa molto attenta ai passaggi proposti dai vari concorrenti durante le diverse esibizioni proposte cercando di mettere al primo posto la tecnica e le emozioni che sono in grado di trasmettere. I suoi voti sono stati abbastanza in linea con gli altri giudici: in alcuni casi sono stati più generosi mentre in altri un po’ più severi. Dunque una Smith apparsa immediatamente in palla, con grinta da vendere ed una indubbia professionalità che le ha permesso di essere sempre sul pezzo motivando le proprie valutazioni con aspetti oggettivi che i vari concorrenti farebbero bene a prendere in considerazione per ottenere un voto più alto già a partire dalla puntata di stasera.

CAROLYN SMITH, LA GIUDICE DELLO SHOW DI RAI 1: I SUOI PROPOSITI (BALLANDO CON LE STELLE, PUNTATA 4 MARZO 2017) – Carolyn Smth nelle vesti di giudice è tra i protagonisti di questa nuova edizione di Ballando con le stelle. In una recente intervista riportata dal portale web Tv.Fanpage.it, la Smith ha evidenziato alcuni cambiamenti che vuole mettere in atto in Ballando sotto le stelle 2017 ed in particolar del suo modo di essere giudice. Cambiamenti che in buona parte sono figli del suo 2016 che è stato abbastanza duro: “Dopo un 2016 intenso e duro, mi sento molto carica e motivata. Ogni anno cambio look perché mi piace divertirmi e divertire; a noi donne piace cambiare, siamo sempre in continua evoluzione. Ho preparato una nuova immagine, molto diversa dal solito; ho deciso di rap-presentare una donna molto sicura di se e senza peli sulla lingua. Non indosserò abiti o paillettes ma giacche di pelle, tonalità decise e aggressive. Quest’anno sarò molto esigente e rigida. Voglio vedere nascere delle nuove stelle del ballo; cari vip, iniziate a tremare…”.

