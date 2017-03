CHE DIO CI AIUTI 4 / Anticipazioni, lieto fine per tutti? Suor Angela in forse per la nuova stagione

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI: I FANS SOGNANO IL LIETO FINE PER TUTTI MA SUOR ANGELA POTREBBE LASCIARE NELLA PROSSIMA STAGIONE – Manca solo un giorno all’ultima puntata della quarta stagione di Che Dio ci aiuti e l’attesa dei fans aumenta. Sono ancora tante, infatti, le situazioni che devono essere risolte anche se, le attenzioni maggiori sono rivolte a Nico e Monica da una parte, Azzurra ed Emma dall’altra. Nella scorsa puntata di Che Dio ci aiuti 4, Nico e Monica hanno finalmente trovato il coraggio di dichiararsi. Nel momento in cui ha trovato l’amore della sua vita, però, la bella dottoressa sarà chiamata a prendere una decisione importante: partire per Milano accettando una nuova offerta di lavoro o seguire il suo cuore restando accanto a Nico. Situazione difficile anche per Emma e Azzurra. Quest’ultima è finalmente pronta per confessare la verità alla figlia e per prendersi cura di lei ma la ragazzina, pur avendo imparato a volerle bene, riuscirà a perdonarla e a cominciare una vita con lei, Guido e Davide? I fans, infatti, si aspettano, per l’ultima puntata, il ritorno a Fabriano di Guido Corsi che dovrebbe tornare al convento per ricongiungersi finalmente con la moglie. Se il lieto fine appare quasi scontato, i fans sono spaventati dal possibile addio di Suor Angela. Elena Sofia Ricci ha dichiarato alcune settimane fa a 'TvTalk che è troppo fossilizzata in questo ruolo e che ha bisogno di nuovi stimoli. Quella di domani, dunque, sarà la sua ultima puntata nei panni di Suor Angela?

© Riproduzione Riservata.