CHRISTOPHER LEONI E EKATERINA VAGANOVA/ Voglia di fare per la coppia (Ballando con le stelle 2017, 4 marzo)

CHRISTOPHER LEONI CON EKATERINA VAGANOVA, LA COPPIA CONCORRENTE AL TALENT: TANTA VOGLIA DI FARE, IL POST (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) - Tra poche ore nella prima serata di Rai 1 va in onda il secondo appuntamento stagionale con il talent Ballando con le stelle 2017 condotto da Milly Carlucci. Tra le coppie concorrenti in gara c’è anche quella composta dall’attore e modello di origini brasiliane ma naturalizzato italiano Christopher Leoni e dalla ballerina professionista che già in passato si è fatta apprezzare per le proprie doti artistiche dal pubblico del programma, Ekaterina Vaganova. Per il modello è stato un buon impatto nel programma della Carlucci la settimana scorsa: ha dimostrato di avere le carte in regole per fare bene e magari puntare alla vittoria finale. Lo stesso Leoni ha nei giorni scorsi ha voluto pubblicare un post dal proprio account Instagram per sottolineare la voglia che ha di dare il massimo. Nel post si legge: “È cominciata la settimana di prove! Sono contento ragazzi! Una ottima settimana a tutti!!!”. Clicca qui per vedere il post ed i tanti commenti lasciati dai fans dell’artista.

CHRISTOPHER LEONI CON EKATERINA VAGANOVA, LA COPPIA CONCORRENTE NELLO SHOW DI RAI 1: UN FREESTYLE TROPPO ACCADEMICO E SENZA EMOZIONE? (BALLANDO CON LE STELLE, 4 MARZO 2017) - Prima di rivedere all’opera il buon Christopher Leoni con la ballerina Ekaterina Vaganova nella seconda puntata di Ballando con le stelle 2017, ricordiamo quale è stata la performance della passata settimana e come è stata giudicata dalla giuria del programma di Rai 1. Leoni e la Vaganova hanno presentato al pubblico e ai giudici un freestyle lento. Una esibizione abbastanza positiva, che quindi da un senso alle parole dette dallo stesso Leoni alla vigilia del programma, ed ossia di voler puntare alla vittoria finale. Tuttavia non l’hanno pensata alla stessa maniera tutti i giudici in quanto i voti sono oscillati da un incoraggiante 6 ad un devastante 3. Per Zazzaroni la loro è stata tra le migliori prove della serata, mentre per Mariotto l’attore italo - brasiliano si è dimostrato di legno nei movimenti. Sulla stessa lunghezza d’onda Canino che ha rimarcato una mancanza di emozione, mentre per la Smith deve migliorare nella flessibilità dei movimenti. Il totale dei voti è stato pari a 22.

