Danny Masterson/ Accusato di violenza su tre donne, lo svela un giornalista di Scientology

Danny Masterson, l'attore accusato di violenza sessuale su tre donne: le rivelazioni della Polizia di Los Angeles confermano - Grossi guai per Danny Masterson. Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha avviato delle indagini sull'attore accusato di stupro. Come svela il portale Radar.com, Masterson sarebbe accusato di violenza sessuale su tre donne. "Si sta conducendo un'indagine che coinvolge l'attore Danny Masterson" avrebbe annunciato la polizia di Los Angeles ha rivelato a Radar. "Tre donne si sono fatte avanti e hanno dichiarato di essere state aggredite sessualmente da Masterson durante i primi anni del 2000" - sarebbe stata quindi la soffiata fatta al noto portale, che inoltre svela che le indagini sono ancora in corso. È stato ancora una volta Radar.com, qualche tempo fa, a riferire che il giornalista di Scientology Tony Ortega aveva pubblicato un rapporto bomba in cui sosteneva che Danny Masterson avesse violentato due donne. Una donna, denominata Vittima A, avrebbe dichiarato di aver frequentato il noto attore fino a quando, nel dicembre 2001, è arrivata la sua aggressione - "La stuprata e ferita mentre era incosciente. I due hanno rotto poi due mesi più tardi". Situazione simile a quella descritta dalla seconda donna, la Vittima B, che avrebbe dichiarato di essere stata aggredita nel corso di un party e anche quasi soffocata. Il portavoce dell'attore Danny Masterson avrebbe allora contattato Radar per spiegare che si tratterebbe di un incidente dopo il quale la donna in questione sia rimasta accanto a lui, come fidanzata, per lungo tempo. Il portavoce dell'attore difende senza riserve Masterson, aggiungendo che il tutto sarebbe inoltre stato architettato per la serie tv "anti-Scientology" di Leah Remini, convolta nel caso.

