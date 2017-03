EZIO GREGGIO E ENZO IACCHETTI/ A chi hanno mandato l’invito? (C’è posta per te, 4 marzo 2017

EZIO GREGGIO E ENZO IACCHETTI, I DUE CONDUTTORI OSPITI NEL VARIETA’ DI MARIA DE FILIPPI (C’E’ POSTA PER TE, 4 MARZO 2017) - Nel corso della puntata di questa sera di C'è Posta per Te, saranno ospiti Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. Come ogni puntata saranno protagoniste le storie di persone comuni, che decidono di incontrare persone perse nel passato o di fare una sorpresa ai propri cari. Il pubblico si emoziona di fronte alle storie presentate da Maria De Filippi. Nel corso della scorsa puntata i telespettatori hanno visto come ospiti Simona Ventura, Rocio Munoz Morales e Luciana Litizzetto. Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sono pronti a stupire il pubblico di Canale 5, inviando una lettera a C'è Posta per Te per un personaggio noto nei salotti di Barbara D'Urso. Stiamo parlando del tanto discusso Alberico Lemme. Questo invito preannuncia una serie di momenti di grandi risate. Il noto farmacista sarà preso di mira dai due comici di Striscia La Notizia. Questa è sicuramente una puntata imperdibile per i telespettatori di Canale 5, che non vedono l'ora di scoprire quali saranno le risposte di Alberico Lemme e quali le battute di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti.

EZIO GREGGIO E ENZO IACCHETTI, I DUE CONDUTTORI OSPITI NEL VARIETA’ DI MARIA DE FILIPPI: CURIOSITA' (C’E’ POSTA PER TE, 4 MARZO 2017)- Ad agosto Iacchetti festeggia 65 anni e ora, attraverso un'intervista, ha deciso di informare il pubblico del fatto che quando avrà 70 anni probabilmente lascerà la televisione. La presenza di Ezio Greggio e di Enzo Iacchetti non è di certo una novità a C'è Posta per Te. I due, infatti, sono stati ospiti speciali anche nel corso della scorsa edizione. La coppia è arrivata in vesti femminili e ha mandato una lettera a Matteo Salvini.

EZIO GREGGIO E ENZO IACCHETTI, I DUE CONDUTTORI OSPITI NEL VARIETA’ DI MARIA DE FILIPPI: AL TIMONE DI STRISCIA LA NOTIZIA (C’E’ POSTA PER TE, 4 MARZO 2017) - Ezio Greggio e Enzo Iacchetti sono ormai al timone di Striscia La Notizia da ben 23 anni e rappresentano una delle coppie televisive più amate. Sono sempre stati compagni di avventura, sebbene inizialmente pare ci sia stata una certa rivalità tra i due, che poi sono riusciti a trovare in fretta un punto d'incontro. Ezio Greggio è un giornalista pubblicista, oltre che attore, regista e sceneggiatore. È un sostenitore di diverse associazioni e da qualche anno possiede anche la cittadinanza albanese. Ha recitato in varie fiction e film al cinema. Enzo Iacchetti è un attore, conduttore e cantante. Ha lavorato in teatro, in televisione e al cinema. È un grande tifoso dell'Inter e ha un figlio di 31 anni, avuto dalla ex moglie Roberta. Attualmente, è fidanzato con Tania Peli.

